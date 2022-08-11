Bebekler kaç yaşına kadar ekrana bakmamalı? Bebekler televizyonu ne zaman görmeli? Teknolojiyle birlikte bebek büyütme şekilleri de değişti. Ekranla doğduktan hemen sonra tanışan çocuklar bu duruma kısa sürede alışıyor hatta bağımlı oluyor. Peki ama bebeklerin ekrana bağımlı olmamaları için ne yapmak gerekir? 3 aylık ya da 5 aylık bebek televizyon izleyebilir mi? İşte detaylar...

Bebekler kaç yaşına kadar ekrana bakmamalı? Bebekler televizyonu ne zaman görmeli? Teknolojiyle birlikte bebek büyütme şekilleri de değişti. Ekranla doğduktan hemen sonra tanışan çocuklar bu duruma kısa sürede alışıyor hatta bağımlı oluyor. Peki ama bebeklerin ekrana bağımlı olmamaları için ne yapmak gerekir? 3 aylık ya da 5 aylık bebek televizyon izleyebilir mi? İşte detaylar...

Bebekler kaç yaşına kadar ekrana bakmamalı?

Bebekler anne karnında birçok şeyi duymaya başlıyorlar. Buna televizyondaki sesleri ve telefon sesleri de dahil. Hatta günümüzde çok önemsenmeyen radyasyon da direkt olarak bebeği etkiler.

Gelişimleri doğduktan sonra devam eden bebeklerin ekrana bakması, onları bir nevi hipnotize eder. Çünkü bebekler doğduktan sonra olaylara bizim gibi bakamaz ya da anlamazlar.

Bebeklerin beyni, ekranın boyut farkını çözemez. Kısacası ekrandaki bir nesnenin alınabileceğini, onun da bu çevrede olduğu bilgisi beynine kodlanır. Fakat olayların o şekilde gerçekleşmediğini anladığı vakit, beyin ilk şokunu geçirir ve bu etaptan sonra her nesnenin doğruluğunu kontrol etme ihtiyacı doğar ya da hayalde kalır.

Bebeğin bu karmaşa içerisinde beyni olumsuz etkilenir.

Bebekler neden ekrana bakmamalı?

Bebeklerin olayları kavrama ve anlama yetileri, yetişkinlirinkiyle aynı değildir. Ekrana baktığınızda siz; gerçeklik, zaman, boyut gibi kavramlara netlik kazandırsanız da, bebeğinki bunu algılamakta güçlük çeker.

Fransada bebeklerin beyin gelişimlerinin olumsuz etkilenmesinden dolayı 3 yaşına kadar TV izletmek yasaklandı ve suç olarak kabul edildi.

Bebekler TV sesinden etkilenir mi?

Bebeğin ilk etapta duyduğu ses, annenin iç organlarının sesidir. Gelişimiyle dışarıdan gelen her sesi algılar ve buna adapte olur.

Doğduktan sonra babasının ya da annesinin sesini dinleyerek bebeklerin sakinleştiği keşfedildi. Çünkü güvenli ortamından çıkan bebeğe, güveni tekrar hatırlatmak ve sakinleşmesini saplamak için.

Kısacası annenin sürekli televizyon izlemesi ve telefonla ilgilenmesi -ses olarak- bebeği etkiler. Bebek bu durumu normale indirger. Fakat normal olmaması gerekir.

Bebekler televizyonu ne zaman görmeli?

Bebeklere mümkün olabildiğince ekrandan uzak tutulmalı. Hatta gelişimsel olarak sorun yaşamamak için 3-4 yaşına kadar ekranla tanışmamalıdır.

Ekranla tanışan çocuğun da bağımlı olmaması adına, ekran saatleri sınırlandırılmalıdır.

Çocuklarda ekran bağımlılığı ne zaman başlar?

Ekran bağımlılığı, her bağımlılıkta olduğu gibi yavaş yavaş artan bir durumdur. Anlamak için çocuğu gözlemlemek gerekir.

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