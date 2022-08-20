Bebeğin anne karnındaki büyüme ve gelişme süreci günden güne değişen dinamik, karmaşık bir süreç olduğundan bebeğin cinsiyetinin belirlenmesi gebelik haftasına bağlı olarak farklı yöntemlerin uygulanmasını gerektirmektedir. Peki, Bebek cinsiyeti ne zaman belli olur? Bebekğin cinsiyeti kaçıncı haftada öğrenilir?

Hamilelik sırasında bebeğin cinsiyetini belirlemek için kullanılabilecek çeşitli yöntemler vardır. Bazı sağlık koşullarında gebeliğin erken dönemlerinde girişimsel yöntemlere ihtiyaç duyulabilirken, daha sonraki dönemlerde rutin gebelik kontrolü sırasında farklı yöntemlerle cinsiyet belirlenebilir. Peki, Bebek cinsiyeti ne zaman belli olur? Bebekğin cinsiyeti kaçıncı haftada öğrenilir? İşte detaylar..

Yüksek frekanslı ses dalgaları sayesinde anne karnındaki organların yanı sıra rahim içi ve bebeğin vücut dokularının da müdahalesiz olarak incelenmesine olanak sağlayan ultrason cihazı, bebeğin cinsiyetini de belirlemesine olanak sağlıyor. belirlenecek. Sağlıklı gebelerde en sık kullanılan yöntem olan ultrason; Bebeğin anne karnındaki konumu, bebeği çevreleyen dokuların konumu, bebeğin gelişim düzeyi ve gebelik haftası gibi farklı parametrelere bağlı olarak cinsiyet belirleme başarısı farklılık gösterir.

Bebekğin cinsiyeti kaçıncı haftada öğrenilir?

Bu nedenle teorik olarak gebeliğin 14. haftasında bebeğin cinsiyetini görmek mümkün olsa da kesin bir tespit için gebeliğin 18. ve 22. haftaları arasında görüntüleme yapılmalıdır. Ultrasonda bebeğin testis veya yumurtalık gibi cinsel iç organları belirlenebildiği gibi cinsiyeti de belirlenebilir ve bebeğin gelişim durumu hakkında bilgi alınabilir.

15-18 Haftalar arasında uygulanan bu yöntemde; Bebeğin cinsiyeti, bebeği çevreleyen amniyotik sıvıdan alınan numunedeki hücrelerin genetik özellikleri ile belirlenebilir. Bebeğin gelişimsel ve genetik hastalıklarının belirlenmesi için amniyosentez gerekebilir.