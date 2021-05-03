Bebeğinizi ay ay kontrol edebilirsiniz

Her bebek ayrı bir birey. 12 aylık yaşa giriş sürecine kadar her bebek farklı davranış sergiler ama bu süreçte benzer fiziki davranımlar bulunuyor

Her çocuğun belli bir bebeklik dönemi var. Ve bu dönem çocuktan çocuğa davranış yönünden farklılık göstermektedir.

Bir bebeğin en stratejik dönemi ise yenidoğan aşamasından sıyrılarak geçirdiği 12 aylık dönemdir.

Benzer performans ve davranım beklenirken tüm çocukları aynı kategoride değerlendirmemek kaydıyla bu 12 aylık yaşa girme sürecinde ay ay şu gelişmelere şahit olunmaktadır.

Birinci ayda kafasını dik tutabilir

Bebeğiniz karın üstü yatırıldığında kafasını dik tutabilmeli. Yüzünüze odaklanabilmeli. Bazı bebekler 15 cm uzaklıkta yay şeklinde hareket ettirilen bir cismi orta hatta kadar takip edebilirler. Ağlama dışında sesler çıkarabilirler. Karnının üzerindeyken kafasını 45 derece kaldırabilir. Sizin gülüşünüze gülerek yanıt verebilir.

İkinci ayda çıngırağa tepki verir

Yüzünden 15 cm uzaklıktaki bir cismi sonuna kadar takip eder. Çıngırağa bir şekilde tepki verir. Gülümsemenize yanıt verir. Ağlama dışında sesler çıkarabilir. Bunlar bebeğinizin artık yapması gerekenlerdir. Bazı bebekler karın üstündeyken başlarını 45 derece dikebilir. Hatta kafalarını dik tutabilirler. Yuvarlanabilir (bir yana). Kollarıyla gövdesini hafif kaldırabilir.

Üçüncü ayda 15 cm uzaktaki nesneyi takip eder

Artık bebeğiniz karnı üzerindeyken başını 45 derece dik tutabilmelidir. Yüzüne 15 cm uzaklıktaki nesneyi her yönde takip edebilmelidir. Bebeğiniz yüksek sesle gülebilir, karnının üzerindeyken başını 90 derece dik tutabilir, kendiliğinden gülebilir, dik oturtulduğunda başını dik tutabilir.

Dördüncü ayda oyuncağı eliyle kavrar

Karnının üzerindeyken başını 90 derece kaldırabilmeli. Yüzünün 15 cm uzağındaki cismi 180 derece takip edebilmelidir. Yüksek sesle gülebilmelidir. Eğer bebeğiniz bu gelişim aşamalarından bazılarını yapamıyorsa doktora kontrol ettirin. Kimi zaman bu bir soruna işaret ediyor olabilir. Ancak çoğu zaman bir problem yoktur. Bazı bebekler dik durumda iken başlarını tutabilirler, yuvarlanabilirler, eline bir oyuncak değdirdiğinizde onu kavrayabilirler.

Beşinci ayda "agu" çıkarabilir

Karnının üzerindeyken kollarıyla doğrulabilir. Bir tarafa yuvarlanabilir. Bir nesneye uzanabilir. Neşeyle çığlık atabilir. Oyuncağını kavrayabilir. Küçük nesnelere dikkat edebilir. Kendiliğinden gülümseyebilir.

Bazı bebekler bacaklarının üzerine bir miktar ağırlık verebilirler. Agu gibi bir takım değişik sesler çıkarabilirler.

Altıncı ayda sese yönelir

Muhtemelen bacakları üzerine bir miktar ağırlık verebiliyor olmalıdır. Çoğu bebek bu ayın sonunda yardımsız oturabilir. Bazı bebekler oyuncağını aldığınızda kızabilir, bir eşyaya tutunabilir, tek başına bisküvi yiyebilir. Bir oyuncağı bir elinden diğerine geçirebilir. Sese doğru yönelebilir. Uzaktaki oyuncağını almaya gayret edebilir.Ga-ga, ba-ba, da-da gibi heceleri ard arda tekrarlayabilir.

Yedinci ayda yardımsız oturabilir

Yardımsız olarak oturabilmelidir. Kendi kendine bisküvi yiyebilmelidir. Bebeğinizin şunları yapması da olasıdır; oyuncağını aldığınızda kızabilir, bir oyuncağı bir elinden diğerine geçirebilir, sese doğru yönelebilir, uzaktaki oyuncağını almaya gayret edebilir, ga-ga, ba-ba, da-da gibi heceleri ard arda tekrarlayabilir. Birisine ya da bir eşyaya tutunarak ayakta durabilir.

Sekizinci ayda oyuncağını bulabilir

Bebeğiniz ayakta tutulduğunda bacaklarına bir miktar ağırlık verebiliyor olmalıdır. Oyuncağını bir elinden diğerine geçirebilmelidir. Oyuncağını arayıp bulmalıdır. Oyuncaklarını rahatlıkla kavrayabilmelidir. Tek başına bisküvi yiyebilmelidir. Duyduğu sese yönelebilmelidir. Hatta bebeğiniz sizinle ce-e oyunu oynayabilir. Oyuncağını aldığınızda buna itiraz edebilir. Tutunarak ayakta durabilir. Karın üstünden oturur duruma geçebilir. Bazı bebekler baş parmaklarıyla işaret parmaklarını kullanarak küçük cisimleri kavrayabilirler.

Dokuzuncu ayda oturma süreci canlanıyor

Bebeğiniz muhtemelen oturur pozisyondan ayağa kalkabilir. Yüzüstünden oturur pozisyona geçebilir. Tutunarak ayakta durabilir.Baş parmağı ile işaret parmağını kullanabilir. El sallayabilir. Ona bazı el oyunları öğretebilirsiniz. Top yuvarlayabilir.

Onuncu ayda bilinçsiz "anne baba" der

Bilinçsiz olarak da olsa anne-baba diyebilmelidir. Ce oyunu oynayabilmelidir. Oyuncağını aldığınızda size itiraz edebilmelidir. Bazı bebekler 10 ayın sonunda el çırpabilirler ya da el sallayabilirler. Sıralamaya başlayabilirler. Artık hayır kelimesinin anlamını bilirler. Disipline bu aydan sonra başlanabilir. Bazı bebekler bilinçli olarak anne ya da baba diyebilirler. 10 aylıkken yürüyen bebekler vardır.

Onbirinci ayda anlık ayakta duruş

Yüz üstü durumdan oturur duruma geçebilmelidir. İşaret ve baş parmaklarını iyi kullanabilmelidir. Hayır kelimesini anlamalıdır. Bebeğiniz rahatlıkla sıralayabilir. Anlık olarak ayakta durabilir. Anne ya da baba dışında kelimeler söyleyebilir.

On ikinci ayda bir anda yürümesini beklemeyin

Emekleyen bebekler daha geç yürür. Yürümenin gecikmesi endişe verici değildir. Çoğu bebek 14 aydan önce yürüyemez, 13 aydan önce el çırpamaz, 16 aydan önce top oynayamaz, 15 aydan önce kendince garip bir dilde konuşamaz. Ancak bazı bebekler bunları 12 aylıkken yapabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.