Balkabaklı magnolia nasıl yapılır?

Magnolia tatlısı, muhallebi kıvamında puding ve öğütülmüş bisküvi ile yapılan bir sütlü tatlı olup meyveler konularak süslenen şık bir sunumla servis edilen Amerikan tatlısıdır. Evde balkabaklı magnolia hazırlamak isteyen kişiler arama motorlarında sorularına cevap aramakta. Peki, Balkabaklı magnolia tatlsının malzemeleri nelerdir?