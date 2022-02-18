Balkabaklı magnolia nasıl yapılır?
Magnolia tatlısı, muhallebi kıvamında puding ve öğütülmüş bisküvi ile yapılan bir sütlü tatlı olup meyveler konularak süslenen şık bir sunumla servis edilen Amerikan tatlısıdır. Evde balkabaklı magnolia hazırlamak isteyen kişiler arama motorlarında sorularına cevap aramakta. Peki, Balkabaklı magnolia tatlsının malzemeleri nelerdir?
2022-02-18 15:37:50
Magnolia tatlısının adı, New York'ta 1996'da kurulan ve halen faaliyetine devam eden Magnolia Bakery'den geliyor. Bir Amerikan klasiği olan muzlu pudingin Magnolia Bakery'de satılan çeşidine istinaden Magnolia adıyla anılmaya başlanmış. Yakın zamanda tün dünyaya yayılmış. Magnolia tatlısının yapımı kolay olduğundan dolayı pek çok kişi bu tatlı yapmayı tercih etmektedir. İşte merak edilen tatlının tarifi…
Balkabaklı magnolia tatlsının malzemeleri nelerdir?
1 kg kabak
1 çay bardağı toz şeker
1 çay kaşığı tarçın
Muhallebisi için;
1 litre süt
Yarım su bardağı toz şeker
1 adet yumurta sarısı
3 yemek kaşığı mısır nişastası
3 yemek kaşığı tepeleme un
1 paket vanilya
1 kutu krema (200 ml) (isteğinize bağlı, dilersiniz koymaya da bilirsiniz)
2 paket Eti Burçak bisküvi
5-6 adet ceviz içi
Balkabaklı magnolia nasıl yapılır?
1-Balkabaklarını parçalara bölüp tencereye yerleştirin.
2-Bir çay bardağı şekeri ilave edip şekerin erimesini suyunu bırakmasını bekleyin.
3-Sulanınca kısık ateşte yumuşayıncaya kadar pişirin.
4-Blenderdan geçirip püre haline getirin. O esnada 1 çay kaşığı tarçın ekleyin.
5- Magnolia için; Sütü tencereye alın. Nişasta, toz şeker, yumurta sarısını ekleyip iyice karıştırıp ocağı yakın. Muhallebi kıvamına kadar pişirin.
6-Pişince vanilyayı ve tereyağını ekleyip karıştırın. Ilınınca kremayı ekleyip iyice karıştırın.
7-Bardağın en altına robottan geçirdiğiniz bisküviyi ekleyin. Üzerine balkabağı püresini; daha sonra muhallebiyi koyun.
8- Son olarak en üstü cevizle süsleyin.
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