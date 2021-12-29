Balığın yanında tüketilebilecek alkolsüz içecekler nelerdir?

İklim koşullarından dolayı birçok balık türü ülkemizin deniz kıyılarını ziyaret etmektedir. Balık özellikle deniz kıyısı olan bölgelerde insanlar tarafından bolca tüketilen bir et türüdür. Balık tek başına tüketildiği gibi yanında salata ya da içecekle de tüketilebiliyor. Peki, balık hangi içecekle tüketilebilir?

Balıktan birçok farklı yemek türü yapılabilmektedir. Bu yemek türleri ülkelerin yemek kültürüne göre değişmektedir. Bazı insanlar balığı alkolle tüketirken birçoğu balığı alkolsüz tüketiyor. Balığı alkolsüz tüketmek isteyen kişiler, balığın yanında hangi içeceklerin tüketilebileceğini araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayı…

Balığım yanında ne içilebilir?

Balık her mevsimde tüketilse de en çok kış aylarında tüketiliyor. Balık tüketimi sağlıklı bir zihin gelişimi ve kalbe için gereklidir. Vücut direncini arttırdığını herkes bilir. Balıkla beraber tüketilebilecek içecekler, balığın tazeliğine, balığın pişirilme tarzına, kişinin damak zevki ve tercihine göre değişiklik gösterebilmektedir. Balığın yanında kola, şalgam, meşrubat, su, sade maden suyu, reyhan şerbeti ve Osmanlı şerbetleri gibi içecekleri tercih edebilirsiniz.

Taze balık nasıl anlaşılır?

1-Balığın taze olup olmadığı anlamak için balığın gözüne bakın, gözü canlı ve dışa doğru bombeli olmalı.

2-Pullarına dokunun, pulları canlı ve parlak olmalı. Pulları dokunulduğunda düşmemeli.

3-Balığın taze olup olmadığını anlamak için, yer çekimine karşı tutun, balığı elinizle kaldırdığınızda kuyruğu sarkmadan dik bir şekilde duruyorsa, o balık tazedir.

4-Solungaçları kontrol edin, balığın kırmızı canlı solungaçları taze olduğunun bir göstergesidir.

5- Balığı koklayın. Balığın deniz kokması, taze olduğuna işaret sayılabiliyor.

6- Balığı elinizle bastırın. Fleto edilmiş balı etine elinizi bastırdığınızda deri kendini eski haline getiriyorsa, bu taze olduğu anlamına geliyor.

Balığın faydaları nelerdir?

Diyabet riskini azaltır.

Eklem ağrılarına faydalıdır.

Hücreleri yeniler, cildinizi güzelleştirir.

Alzheimer riskini azaltır.

Bağışıklık sistemini korur.

Omega3 deposudur.

Zeka gelişimine fayda sağlar.

Kalp sağlığını korur.

Hücreleri onarır ve kemikleri güçlendirir.

Çocukların algılama ve dikkat yetisini artır.

Saçların canlanmasını sağlar.

Göz sağlığını destekler.

Bağırsak sağlığını korur.

Akciğerleri güçlendirir.

Sporcu sağlığı, kas gelişimine yardımcı olur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.