Bafra pidesi nasıl yapılır? Bafra pidesi hamuru ve iç harcı nasıl olur? Bafra pidesi hamurunun malzemeleri iç harcının malzemeleri üzerine sürülmesi gereken tereyağına kadar tüm püf noktalarını bu yazımızda bulabilirsiniz. İşte buram uram tereyağlı bafra pidesi tarifi...

Bafra pidesi nasıl yapılır? Bafra pidesi hamuru ve iç harcı nasıl olur? Bafra pidesi hamurunun malzemeleri iç harcının malzemeleri üzerine sürülmesi gereken tereyağına kadar tüm püf noktalarını bu yazımızda bulabilirsiniz. İşte buram uram tereyağlı bafra pidesi tarifi...

Bafra pidesi nasıl yapılır?

Çokça sevilen ince hamuruyla sıklıkla tercih edilen Bafra pidesinin tarifini bu yazıda bulabilirsiniz tam kıvamında ve ölçülü bir Bafra pidesi tarifi derledik.

Bafra pidesi hamuru malzemeleri

3 su bardağı un

1 su bardağı su

1 çay kaşığı kuru maya

1 silme çay kaşığı tuz

Bafra pidesi iç harcı için;

300 gram kıyma

1 adet kuru soğan

1 çay kaşığı tuz

Karabiber pul biber kekik

Bafra pidesi üzeri için;

tereyağı

Bafra pidesi tarifi

Bafra pidesi yaparken ilk olarak hamurunun yoğrulması gerekir. Bafra pidesi hamurunu hazırlamak için, ılık su ve mayayı derin bir kabın içerisine alıp karıştırın. 5 dakika beklettikten sonra üzerine ununu ve en son tuzunu ilave edin. Homojen bir kıvam alana kadar iyice yoğurun.

Hamuru dinlenmesi için üzerini unlayıp kapattın. 1 saat kadar hamuru oda sıcaklığında dinlendirin.

Hamur mayalanırken Bafra pidesinin iç harcını hazırlamak için; kıymayı bir tavaya alın ve tuz ekleyerek kavurun. Kıyma suyunu salıp çektikten sonra kahverengi hal alıncaya kadar ocakta tutun. Kavrulmuş olan kıymaya karabiber ve küçük doğradığınız soğanı ekleyip bir tur daha karıştırıp ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Bafra pidesinin hamuru mayalandıktan sonra; hafifçe unlanmış olan tezgaha hamuru alıp 4 eşit parçaya bölün. Bu hamurları yuvarlayarak beze yapın ve 45 dakika tezgahta dinlendirin.

Dinlenmiş olan hamurları yine az unladığınız tezgahta açın. Üzerinde kalmış olan fazla unu elinizle silkeleyin. Açmış olduğunuz hamurların üzerine kıymalı harçtan eşit bir şekilde paylaştırın. Hamurun kenarlarında boşluk kalacak şekilde harcı yayarak ayarlamaya çalışın.

Hamurun kenarlarını yukarı doğru birleştirip, uçlarını sıkıca bastırın.

Bafra pidesini pişirmek için; 230 derecelik önceden ısıtılmış fanlı fırında 12 dakika kadar pişirin.

Pişmiş olan Bafra pidelerinin üzerine sıcakken tereyağını sürün. Son olarak küçük dilimler halinde bölerek ilk sıcağı çıktıktan sonra servis edin.