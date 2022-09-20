Badem sütü nasıl yapılır? Badem sütü malzemelerin miktarı ve yoğunluğu nasıl olmalı? Badem sütü malzemeleri

Badem sütü nasıl yapılır? Badem sütü malzemeleri oldukça az ve sütün tadı fazlasıyla güzel. Peki ama bu kolay tarif; badem sütü malzemelerin miktarı ve yoğunluğu nasıl olmalı? Ev yapımı badem sütü ne kadar dayanır? Badem sütü için bademler ısıtılır mı? İşte detaylar...

Badem sütü nasıl yapılır? Badem sütü malzemeleri oldukça az ve sütün tadı fazlasıyla güzel. Peki ama bu kolay tarif; badem sütü malzemelerin miktarı ve yoğunluğu nasıl olmalı? Ev yapımı badem sütü ne kadar dayanır? Badem sütü için bademler ısıtılır mı? İşte detaylar...

Badem sütü malzemeleri

Badem sütü yapımı oldukça basittir. Aşağıdaki malzemelerler tam kıvamında bir badem sütü elde edebilirsiniz. Fakat daha yoğun bir süt isterseniz su miktarını azaltabilirsiniz.

- 1 su bardağı badem (tuzsuz)

- 1 litre su

- 1 kase dolusu ıslamak için su

Badem sütü nasıl yapılır?

Badem sütü için geceden hazırlık yapmanız gerekmektedir. Bademleri üzerini geçecek kadar suya koyup bir gece bekletin, sabah şiştiklerinde içerisindeki suyu dökün ve sadece bademleri kullanın.

Badem sütü yapmak için, suyu süzülen bademleri blender'a alın üzerine 1 litre su ilave edin. Blender içerisinde iyice çektirin. Rengi beyazlaşacaktır. Badem taneleri ufaldığında işlem tamamlanmış olacaktır ve bu karışımı tülbentten geçirin.

Duruma göre ve bademin tadına göre su miktarını azaltıp artırabilirsiniz.

Ev yapımı badem sütü ne kadar dayanır?

Badem sütü ağzı kapalı şekilde en fazla 3 gün içerisinde tüketilmek üzere buzdolabında saklanabilir.

Badem sütü için bademler ısıtılır mı?

Süt yapımı için kullanılacak olan bademlerin tuzsuz olması gerekir. Bademlerin ısıl işlem görmesi gerekmez, dolayısıyla ısıtılmasına gerek yoktur.