Ayva reçeli tarifi ve püf noktaları

Hem lezzetiyle hem de görüntüsüyle sofralarımızın vazgeçilmezi ayva reçeli tarifi birçok kişi tarafından oldukça merak ediliyor. Ayva mevsiminin gelmesiyle internette sıkça araştırlan konuların başında gelen lezzetli bir ayva reçeli nasıl yapılır? sorusunu sizin için cevaplandırdık. Peki Ayva reçeli yaparken nelere dikkat edilmesi gerekir? Ayva reçelinin püf noktaları nelerdir? İşte tüm detayları ile kahvaltılarımıza renk katacak ayva reçeli tarifi sizlerle…

Kahvaltılarımızın vazgeçilmezi ve 7'den 70'e herkesin severek tükettiği reçeller hakkında sıklıkla araştırmalar yapılmaktadır. Kiraz, şeftali, karpuz, çilek, domates gibi birçok meyve ve sebze de dahil olmak üzere çeşit çeşit reçeller yapılabilmektedir. Mevsimine göre farklı farklı meyve ve sebze reçellerinin yapılması, yapılan her reçelde taze ve olgunlaşmış meyvelerin kullanılması anlamına geliyor. Bu sebeple reçeller her daim lezzetli birer alternatif olarak sofralarımızda bulunuyor. Kış aylarının vazgeçilmezi Ayva reçeli de bunlardan biri. Özellikle mevsiminin gelmesiyle sıklıkla tüketilen ayvaların, lezzetli reçelleri de yapılmaktadır. İşte tüm detayları ile ev yapımı lezzetli ayva reçeli tarifi…

Ayva reçeli tarifi ve malzemeleri

Öncelikle iyi bir ayva reçeli yapabilmek için kullanacağımız ayvaların taze ve iyi olgunlaşmış olması gerekir. Bu sebeple ayvaların mevsiminde alınmış olması gerekir. Ayvaların yanı sıra diğer kullanılacak malzemeler ise şunlardır;

4 adet ayva

4 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

1 yemek kaşığı limon suyu

3-4 adet karanfil

Ayva reçelinin yapılışı

Öncelikle ayvaların kabuklarının soyulması gerekir. Soyulma işleminden sonra ise enine doğru ne çok ince ne de çok kalın bir şekilde kesilir.

Dilimleme esnasında ayvaların çekirdeklerini çıkararak, ayrı bir tabakta bekletiriz.

Daha sonra dilimlediğimiz ayvaları derin bir kabın içine alıp, üzerine 4 su bardağı toz şekerimizi ilave ederiz. Bu işlemden sonra ayvaları bir kenarda 1-2 saat bekletiriz.

1-2 saat sonra aldığımız ayvaları bir tencereye boşaltırız ve üzerine 3 su bardağı suyu ilave ederiz.

Su eklediğimiz tencerenin içine ayva çekirdeklerini de ilave ederek kayama işleminin devam etmesini sağlarız.

Kaynatma işlemi reçelimiz istediğimiz kıvamı alana kadar devam eder (yaklaşık olarak 40-40 dakika)

Kaynatma işleminin son aşamasında limon suyumuz ve karanfillerimizi de dahil ederiz. Malzemeler iyice karıştıktan sonra (1-2 dakika) tenceremizi tüpün üzerinden alırız.

Önceden hazırladığımız kavanozlara, sıcak ayva reçellerimizi koyarak kapaklarını sıkıca kapatırız.

Ayva reçeli püf noktaları

Bir ayva reçeli hazırlarken eğer daha lezzetli olmasını istiyorsak belli püf noktalarına dikkat etmeliyiz. Dikkat edeceğimiz bu püf noktalar sayesinde ayva reçellerimiz hem daha lezzetli olur hem de uzun süreler tüketmemize olanak sağlar.

Öncelikle enine dilimlediğimiz ayvalarımız ile 4 su bardağı toz şekerimizi kabın içinde yaklaşık 1-2 saat bekletmeliyiz.

Daha sonra Ayva reçelimizin kırmızı renkte olmasını istiyorsak, dilimleme sırasında çıkardığımız çekirdekleri kaynama esnasında tencereye dahil etmeliyiz.

Bir diğer püf nokta ise limon suyu ve karanfillerimizi kaynama işleminin sonuna doğru eklemeliyiz ve kaynama işlemi bittikten sonra ayva reçelimizi sıcak bir şekilde kavanozlara doldurmalıyız.

Dikkat etmemiz gereken diğer bir husus ise ayvalarımızın iyi pişmesi gerekmektedir. Aksi taktirde reçelde sertleşmeler meydana gelir.

Ayva reçelinin faydaları

Ayva reçelinin birçok faydası mevcuttur. Öncelikle ölçülü yenildiği taktirde birçok anlamda bize olumlu katkıları olur. Ayva reçelinin bilinen faydaları göğüs hastalıklarına karşı iyi gelmesi, stresin düşürülmesinde etkili olması, bağırsakların temizlenmesi ve tüberküloz hastalığına iyi gelmesi olarak bilinir. Bunun yanı sıra içinde şeker olduğu için şeker hastalarının ve diyet yapan kişilerin ayva reçeli tüketirken oldukça dikkat etmeleri gerekir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.