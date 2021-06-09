Aysel Gümüş: Kimsenin sizi mutsuz etmesine izin vermeyin

7 kez tüp bebek tedavisinin ardından anne olan Influencer Aysel Gümüş, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Gümüş, “Bu süreçte kimsenin sizi mutsuz etmesine izin vermeyin” dedi.

Tüp bebek tedavisinin 7. denemesinde mutluluğu bulan Aysel Gümüş, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak, takipçilerinin merak ettiklerini yanıtladı. Sözlerine, kendi serüvenini anlatarak başlayan Gümüş, “Biliyorsunuz benim 7 kez tüp bebek tedavisi serüvenim var ve her biri farklı farklı seyretti. İlk seferimde inanılmaz dikkatliydim. ‘Aman yerimden kalkmayayım', ‘Aman bir şey olur, kımıldamayayım,' ‘Her şey tepside önüme gelsin,' gibi düşüncelerle hareket ettim ve yaklaşık beşinci veya altıncı gününde idrar testlerini yapmaya başladım. Tabii ‘Acaba ne oldu?' diye içimi kurt kemiriyordu. İlk denememiz negatif sonuçlandı, hiçbir şey elde edemedim” diyerek sözlerine şöyle devam etti:



“Bu süreçte yediğimden içtiğime kadar her şeye çok dikkat etmiştim fakat olmadı. İkinci, üçüncü, beşinci, altıncı tüp bebek denemelerime kadar hep çok dikkatli oldum. Daha az gezdim, zamanımı çoğunlukla evde geçirdim ama yine de olmadı. Son tüp bebek tedavisine başladığımızdaysa hiçbir şeye dikkat etmedim. Bunu örnek olarak baz alın diye söylemiyorum. Size şunu söylemek istiyorum: En sevdiğim şeyleri yaptım. Film izlemek istedim gittim, bara gitmek istedim gittim. Sabahlara kadar dans mı etmek istedim? Ettim. En sevdiğim şeyleri yaptım. Bu 12 gün boyunca, hep mutlu olacağım şeyler yaptım. Eşim yanımdaydı. Kimseye tüp bebek tedavisinden de bahsetmedim. Eşimle beraber gezdim, tozdum, eğlendim. Ve bu sürecin sonucunda çok şükür ki gebelik elde ettik.”



‘KİMSENİN SİZİ MUTSUZ ETMESİNE İZİN VERMEYİN'



Anne adaylarına ‘etrafa kulak asmamayı' öneren Aysel Gümüş, “Sevdiğiniz şeyleri yapın. Belki bu yalnızca evde oturup müzik dinlemek dahi olabilir. Ama hep sevdiğiniz şeyleri yapın. Kimsenin sizi mutsuz etmesine izin vermeyin. Eğer Allah size bir bebek bahşettiyse o bebek size gelir. Allah'ın gücüne inanın lütfen” dedi.



Tüp bebek tedavisine başlandığında sonucu merak etmenin son derece normal olduğunu vurgulayan Gümüş, “Ama yine de olabildiğince sakin kalarak bu durumu düşünmemeye çalışın. Güzel şeyler düşünün. Oturup hayaller kurun. Bebeğin odasını nasıl yapacağınızı hayal edin mesela. Bebeğinizle o odada gezinin, kucağınıza alın. Bebeğinle yaşayacağınız her saniyeyi hayal etmelisiniz. İstediğiniz şeyi hayal edin ve alın, kendinize çekin” diyerek sözlerini şöyle noktaladı:



“Ben bunları yaşadığım için size öneriyorum. Bunlar yüzde yüz doğrudur demiyorum. Ben kendi deneyimimi sizlere anlatıyorum ve inanıyorum ki bunları yaparsınız kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.