Arap sabunuyla saç yıkanır mı?

Yüzyıllardır Arap sabunu bulaşık yıkarken, ev temizlerken, halı yıkarken kullanılıyor. O adeta evlerin demirbaşı! Kokusunu, görüntüsünü herkes biliyor. Fakat Arap sabununu cildimizde de kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Hem de saçlarınızı yıkarken? Ön yargılı yaklaşmayın, gelin anlatalım...

Sarı veya açık kahverengi renkte, macunumsu kıvamlı, üretiminde potasyum hidroksit kullanılan yumuşak sabun olarak da bilinen Arap sabunu, temizlikte başarılı sonuçlar vermesiyle herkes tarafından biliniyor ve kullanılıyor. Kimyasal içermeyen temiz içerikli Arap sabunu diğer kimyasal temizleyicilerin aksine sodyum değil potasyum hidroksit içerdiği için saç yıkamada da tercih edilebiliyor. Çünkü potasyum hidroksit saçlar için çok faydalı bir içerik. Arap sabunuyla saç yıkamada merak edilenlere birlikte göz atalım...



Arap sabunu saçı sertleştirir mi?

Arap sabunuyla yıkanan saçlar kirlerden ve yağdan kolayca arınır. İlk kez Arap sabunuyla saçlarınızı yıkadığınızda sertleşebilir. Fakat kullanmaya devam ederseniz birkaç haftadan sonra bu durumun ortadan kalktığını göreceksiniz.

Arap sabunu saça gerçekten faydalı mı?

Arap sabunu saçınızı sadece temizlemekle kalmaz aynı zamanda kepek problemine karşı da oldukça etkilidir. Ayrıca şampuan yerine Arap sabunu kullananlarda saç dökülmesi görülmemektedir. Arap sabunu saçları besleyerek büyüme hızını da artırır. Kısacası sık görülen saç problemlerinden kepek, dökülme, uzamanın yavaş olması gibi durumları yaşamak istemiyorsanız saçlarınızı yıkarken şampuan değil Arap sabunu kullanmanızda fayda vardır. Ön yargılı yaklaşmayın, bir kez olsun deneyin ve farkı görün.

Arap sabunu satın alırken nelere dikkat etmeli?

Saçlarınızı yıkarken Arap sabunu kullanmaya karar verdiyseniz öncelikle güvenilir bir yerden yüzde yüz doğal Arap sabunu temin etmelisiniz. Kimyasal katkılı Arap sabunlarını tercih etmemelisiniz.

Arap sabunu saç için nasıl hazırlanmalı?



Doğal, katkısız Arap sabununu derin bir kaba koyup sıcak su ekleyerek ezin. Daha sonra kabın içerisine iki yemek kaşığı kadar sirke ekleyin ve bir dakika boyunca hızlıca karıştırın, kullanıma hazır olacaktır. Arap sabununu inceltmeden de saçınızda kullanabilirsiniz fakat bu yöntem biraz daha meşakatli olacaktır. Bu yüzden incelterek kullanmanızı tavsiye ederiz.

Arap sabunu cilde de faydalı mı?

Arap sabununu doğrudan cilde uygulamak doğru değildir. Fakat saçlarınızı yıkarken ellerinizdeki köpükle cildinizi de temizleyebilirsiniz.

Arap sabunu vücudu temizler, kirleri ve yağları yok eder, cildi yumuşatır, ciltteki yağ oranını dengeler, peeling etkisi oluşturup ölü hücrelerden arındırır, düzenli kullanıldığında ise cildi beyazlatır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.