Birçok kişi tarafından sevilerek tüketilen anne pastası yapımı en sık araştırılan konuların başında gelmektedir. Annelerimizin el emeği olarak pişirdikleri ve lezzeti oldukça sevilen anne pastası tarifi birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Peki anne pastası nasıl yapılır? Anne pastası yaparken hangi malzemeler kullanılır? Anne pastası yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Anne pastası gerçek pasta mıdır?

Birçok kişi tarafından sevilerek tüketilen anne pastası yapımı en sık araştırılan konuların başında gelmektedir. Annelerimizin el emeği olarak pişirdikleri ve lezzeti oldukça sevilen anne pastası tarifi birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Peki anne pastası nasıl yapılır? Anne pastası yaparken hangi malzemeler kullanılır? Anne pastası yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Anne pastası gerçek pasta mıdır?

Çocukluğumuzun vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan anne pastası, yapımı oldukça kolay ve lezzetli kurabiyelere verilen isimdir. Anneler tarafından özenle hazırlanan kurabiyelerin tarifi birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Pratik olduğu kadar lezzetli olan bu kurabiyeleri yapmak için birçok kişi internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır. İşte tüm detayları ile lezzetli mi lezzetli anne pastası tarifi…

Anne pastası nasıl yapılır?

Anne pastası olarak bilinen ve pastadan ziyade kurabiye olan anne pastası birçok kişi tarafından sıklıkla tüketilmektedir. Anne pastasını yapmak isteyen vatandaşlar öncelikle hangi malzemelerin gerek olduğuna bakmaktadır. Anne pastası için gerekli malzemeler şöyledir;

1 su bardağı yoğurt

1 adet portakal kabuğu rendesi

3 adet yumurta

1 adet yumurta beyazı

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı toz şeker

2 paket kabartma tozu

2 paket vanilin

5,5 su bardağı un

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

Öncelikle unumuz hariç tüm malzemelerimizi derin bir kabın içerisine alarak anne pastası yapım işlemine başlıyoruz. Malzemeleri kabın içerisine aldıktan sonra 5,5 su bardağı unumuzu elekten yavaş yavaş geçirerek karışımımızın üzerine ilave ediyoruz.

Unumuzu ilave ettikten sonra karışımımızı karıştırarak elimize yapışmayan yumuşak bir hamur oluşturuyoruz.

Daha sonra hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak bu parçaları elimizde yuvarlıyoruz. Elimizde yuvarladığımız hamurları, yağlı kağıt koyduğumuz fırın tepsisi üzerine koyuyoruz.

Fırın tepsisini doldurduktan sonra bir fırça vasıtasıyla yumurta sarısını kurabiyelerimizin üzerine sürüyoruz.

Tepsimizi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına koyarak üstleri kızarana kadar pişirme işlemine devam ediyoruz.

Anne pastası yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Unumuzu karışıma ilave ederken bu işlemi yavaş yavaş gerçekleştirmeliyiz. Elimize yapışmayacak kıvamda bir hamur elde ettikten sonra un miktarında değişiklik yapabiliriz.

Kullandığımız malzemelerin oda sıcaklığında olması oldukça önemlidir. Karışım esnasında harmanlanma işi daha kolay olacaktır.

Yukarıda verilen malzemeler ile yaklaşık 30 adet kurabiye çıkmaktadır.

Erzurum yöresi anne pastası nasıl yapılır?

Anne pastası yapımı yöreden yöreye farklılık gösterebilmektedir. En çok bilinen anne pasta tariflerinden biri Erzurum yöresine aittir. Erzurum yöresine ait anne pastası yapmak için gerekli malzemeler şöyledir;

1 dolu çorba kasesi yoğurt

1 dolu çorba kasesi şeker

1 buçuk çorba kasesi sıvı yağ

3 adet yumurta

1 dolu tatlı kaşığı karbonat

Yeterince un

Erzurum yöresine ait anne pastası tarifi ise şöyledir;

Un haricindeki diğer tüm malzemeleri bir kaba ilave ederek karıştırma işlemine başlıyoruz. Daha sonra ise elek yardımı ile unumuzu yavaş yavaş ekliyoruz.

Unumuzu hamurumuzun ele yapışmayacak bir kıvamda olana kadar ilave ediyoruz.

Ele yapışmayacak bir hamur elde ettikten sonra, hamurumuzdan küçük parçalar alıp, ceviz büyüklüğünde yuvarlıyoruz.

Daha sonra yağladığımız tepsimizin üzerine bu bezelerimizi koyuyoruz.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kurabiyelerimizi pişiriyoruz.

Erzurum yöresine ait anne pastası yaparken dikkat edilmesi gereken temel noktalar ise şöyledir;

Unumuzu karışıma ilave ederken bu işlemi yavaş yavaş gerçekleştirmeliyiz. Elimize yapışmayacak kıvamda bir hamur elde ettikten sonra un miktarında değişiklik yapabiliriz.

Kullandığımız malzemelerin oda sıcaklığında olması oldukça önemlidir. Karışım esnasında harmanlanma işi daha kolay olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.