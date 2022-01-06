9 aylık bebeğin gelişimi nasıl olmalı?

Her bebekte uyku, beslenme, fiziksel ve sosyal gelişimlerde küçük farklılıklar gözlenebilir. Ancak küçük farklılıklar olsa dahi tüm bebekler aynı yoldan geçmektedir. Peki 9 aylık bir bebeğin gelişimi nasıl olmalı? Sizler için araştırdık...



9. ayda bebekleriniz günlerini artık yalnızca yemek yiyip uyumakla geçirmiyor. Dünyaya gözlerini açtığından bu yana tam 9 ay geçti ve her gün gözle görülür bir biçimde gelişmeye ve büyümeye devam ediyor.

Uyku düzeni

9 aylık bebeklerin gece uykuları düzene girmiş gibi görünür. Gaz, diş sancısı gibi problemler olmadığı sürece geceleri bebeğiniz çok fazla uyanmayacaktır. Onun kendine bir uyku saati belirlemesi konusunda yardımcı olmalısınız. Bebeğiniz artık hızlı bir şekilde alışkanlık kazanma evresine girer. Bu evreyi onun lehine çevirmek sizin elinizdedir. Eğer uykuya geçme konusunda zorlanıyorsa uykudan önce duş, masal okuma veya uyku arkadaşı gibi yöntemlerle ona destek alabilirsiniz. Gündüz uykularında bu dönemde her bebek farklı eğilimler gösterir. Kimi bebek tek bir gündüz uykusuyla yetinir kimi ise öğleden önce ve sonra olmak üzere iki uykuya gereksinim duyar.

Beslenme düzeni

9 aylık bir bebek beslenme rutinlerini altüst ederek kendine göre yeni bir düzen kurma eğiliminde olabilir. Bu bebeğin bağımsızlık sancılarının göstergelerinden biridir. Bu ayda ona sunduğunuz yemeği şiddetle reddedebilir veya kaşığa saldırarak kendi kendine yemek isteyebilir. Ona sonsuz bir sabır göstermeli ve kendi kendine yemek yeme hevesini kırmamalısınız. Uygun bir ortam oluşturarak yemeğinin bir kısmını veya tamamını önüne koyun ve kendi kendine yemesini izleyin. Gözünüzü üzerinden ayırmayın, çünkü henüz ağzına ne büyüklükte lokmalar atması gerektiğini kavrayabilecek bir yaşta değil. Yardıma ihtiyaç duyduğu zaman ona sakin bir şekilde destek olun. Öğünlerde mümkün olduğu kadar sofrada sizinle birlikte oturmasına özen gösterin. Bu sayede bebeğiniz ailenizin bir parçası olduğunun farkına varacak ve sizinle birlikte sosyalleşecektir. Uzmanlar iki yaşına kadar emzirmeyi tavsiye eder. Çeşitli nedenlerden dolayı bebeğinizi sütten kesmeye karar verirseniz bu süreci en az sancılı şekilde atlatmak ve yeni bir beslenme düzeni oluşturmak için doktorunuza danışabilirsiniz.

Fiziksel gelişim

9 aylık bebeğiniz artık emekleyebilir, hatta yürümeye bile başlayabilir. Hareket ederken kendine zarar vermesini engelleyecek eşyaları ortadan kaldırma, mobilyaların sivri kenarlarını kapatma, yutabileceği nesneleri onun ulaşamayacağı yerlere taşıma gibi önlemleri almanız gerekir. Fakat bebeğiniz evde halihazırda oluşmuş olan düzene de ayak uydurmayı öğrenmelidir.

Sosyal gelişim

Bebekler genellikle tanımadıkları insanlara karşı daha tedirgindirler. Bunu ağlayarak da gösterebilirler. 9 aylık bir bebek kendisine yöneltilen ilginin farkındadır ve bu ilgiden hoşlanır. Bu dönemde çocuğun anne babasını, bilhassa da annesini her zaman yanında istemesi doğaldır. Çocuk-ebeveyn bağı gittikçe güçlenir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.