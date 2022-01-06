8 aylık bebeğin gelişimi nasıl olmalı?

Bebekler arasında uyku, beslenme, fiziksel ve sosyal gelişim gibi konularda küçük farklılıklar görülebilir. Ancak küçük farklılıklar olsa dahi tüm bebekler aynı yoldan geçer. Peki sekiz aylık bir bebeğin gelişimi nasıl olmalı? Sizler için araştırdık...



Hızla gelişen ve büyüyen bebekleriniz 8. ayda sizleri şaşırtmaya devam eder. 8 aylık bebeklerde fiziksel, sosyal, beslenme ve uyku konusunda farklılıklar oluşur.

Uyku düzeni

8 aylık bebeklerin uyku saati düşmeye başlar. 7. ayda uzun uykular uyuyan bebek, geceleri uyanmaya başlayabilir. Aniden uyanan ve ağlayan bebek defalarca uykunuzu bölebilir. Eğer uzun süre uyanık kalıyorsa, ebeveynler uyku sürecine müdahil olabiliyor.

Beslenme düzeni

Bebek 8 aylıkken anne sütünü daha az almaya, ek gıdayla daha çok beslenmeye başlar. Anne sütü hala varsa, bebeğin bir öğünde yalnızca anne sütü alması tavsiye edilir. Bu ayda parmak besinlere geçiş yapılabilir, bebek de besinleri merak edebilir, istekli ve hevesli olabilir. Parmak besine bebeğinizin hazır olup olmadığını, besini kavrayarak ağzına götürüp götürememesinden anlayabilirsiniz. Küçük besin parçalarına verilen bu ad, sebzeleri, meyveleri, ekmek içi ve yumuşak etleri kapsayabilir. 8 aylık bebekler kendi yemeğini kendi yemek isteyebilir.

Fiziksel gelişim

8. ayda bebekler genellikle emeklemeye başlar. Kas ve kemikler yürümeye hazırlanır. Tutunarak kalkabilen bebekler, ayaklarının üstüne ağırlık vermeye başlar. Kendi başlarına yemek yemeğe başlayabilirler. İşaret parmakları ile baş parmakları arasında bir şeyler tutabilmelilerdir. Nesneleri elden ele dolaştırabilirler, saklanan nesneyi arayarak bulabilirler. Duyduğu sese yönelebilir, elindekini vermemek için direnebilir, bir şeyleri almak için uzanmaya çalışabilir. 8 ayda bebekler yatarken oturabilecek konuma gelebilir. Bebeğin oyuncakları atmaya başlaması beklenir, boyun kasları henüz tam gelişmemiştir ve dikkatli olunması gerekir.

Sosyal gelişim

"Ce-e" gibi saklanma oyunları oynayabilirler. Yarı anlaşılır halde anne, baba gibi kelimeleri telaffuz edebilir. Giden birine el sallamaya başlayabilirler, küçük oyunlar oynayabilir, karşılıklı konuşmaya cevap verebilir. Müzikli oyunlarda etrafa gülücükler saçabilir. Bebeklerle konuşulurken objeler, organlar üzerinden tek tek tanıtım yapılması görevi anne babalara veya bakım verenlere düşer. "Bu elin, bak burada bebek var" gibi yönergelerle bebeğin öğrenim sürecine destek olunması gerekir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.