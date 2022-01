7 aylık bebeğin gelişimi nasıl olmalı?

Her bebekte uyku, beslenme, fiziksel ve sosyal gelişimler küçük farklılıklar göstererek ilerleyebilir. Fakat küçük farklılıklar olsa da tüm bebekler aynı yoldan geçmektedir. Peki yedi aylık bir bebeğin gelişimi nasıl olmalı? Sizler için araştırdık...



Küçük bebeğiniz her gün biraz daha büyüyor. 1 yaşına geri sayımın başladığı 7. ayda da her an değişmeye ve hızla gelişim göstermeye devam ediyor.

Uyku düzeni

7. ayda bebekler artık uyku için bir düzene sahip olabilirler. Diş çıkarma, gaz gibi problemlere sahip olmayan bebekler, 7. ayda gece uyanmadan sabaha kadar uyuyabilirler. 9-12 saatlik uykularla geceyi geçirmesi beklenen 7 aylık bebek, gündüz uykuları da eklendiğinde günün 14-15 saatinde uyuyabilir. Bu ayda hala gece uyku problemi yaşayan bebekler de normal karşılanır. Yavaş yavaş kendi kendine uyumayı öğrenmesi gereken bebek için sallama, emzirme gibi uykuya geçiş ritüellerine ara vermek tavsiye edilir.

Beslenme düzeni

7. ayda bebekler ek gıdaları çiğneme ve yutma becerilerini geliştirir. 6. ayda pürelere başlayan bebekler 7. ayda yavaşça pütürlü gıdalara geçebilir. Çorbalar, meyve ve sebze karışımları tüketebilirler. Kendi kendilerine yemek yemeyi deneyebilirler.

Fiziksel gelişim

Bebeğin 7. ay itibariyle düşen nesneleri takip edebilmesi bekleniyor. Bu ayda oturma öğrenilmiş olur. Bebek yavaşça emekleme pozisyonuna gelir ve size oyunlar yapabilir. Yüz üstü yatarken yavaş bir şekilde kendi kendine oturabilen bebeklerin sırt ve kol kasları onun özgür bir hale gelmesi için gereken desteği vermeye başlar. Elindeki nesneleri yer değiştirebilen 7 aylık bebek, elinden bir şey alındığında sinirlenmeyi öğrenir, sahiplik güdüsü kazanmıştır. Dik durduğunda bacaklarına ağırlık verebilir, ellerini ayaklarını çırpabilir ve eğlencelere eşlik edebilir. Ayaklara olan ilginin bu ay artması beklenir. Ayağı ağza sokma, ayakları inceleme evrelerine geçilir. Bebekler ellerindeki objeleri vurarak ses çıkartabilir. Eşyaları iterek düşürebilirler.

Sosyal gelişim

7 aylık bebek yabancı insanları tanıdığı kişilerden ayırt etmeyi öğrenir. Tanımadığı kişilere karşı ağlamayla tepki verebilir. Bu ayda dinlemeyi öğrenir. Söylediklerinizin tamamını anlamasa da anlıyormuş gibi dikkat kesilebilir. Objelerin anne ve babalar veya bakım veren kişiler tarafından sürekli tanıtılması bebeğin öğrenme hızını artırmaktadır.

