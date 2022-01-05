5 aylık bebeğin gelişimi nasıl olmalı?

Her bebekte uyku, beslenme, fiziksel ve sosyal gelişim küçük farklılıklar gösterebilir. Ancak küçük farklılıklar olsa dahi tüm bebekler aynı yoldan geçer. Peki beş aylık bir bebeğin gelişimi nasıl olmalı? Sizler için araştırdık...



Bebeklerini dünyaya getirmiş kadınlar onların gelişiminin nasıl olması gerektiğini merak eder. Gelin beş aylık bebeklerin gelişimine birlikte bakalım...

Uyku düzeni

5 aylık bebek gelişimi uyku ile hızlanmaktadır. Günde ortalama 14.5 saat uyurlar. Aralıklarla uyanarak uyku düzenini oluşturmaya çalışırlar. Düzensiz uykuların rutini bebeğe göre değişir. Kimi bebek 2 saat aralıksız uyuyabilir, kimi bebek ise 20 dakikada bir uyanarak 5 - 6 kez tekrar uyutulmak zorunda kalabilir.

Beslenme düzeni

5 aylık bebekler anne sütüyle beslenmeye devam eder. Doktorların ekstra bir tavsiyesi olmadığı sürece anne sütünden vazgeçilmemesi gerekir. Kimi doktor bu ayda yoğurt, muhallebi gibi sıvı ek gıdalara geçilmesini tavsiye edebilir. Anne sütü az olduğu zaman geçilebilen ek yiyecekler çok tatlı veya tuzlu olmamalıdır. Ana öğünleri anne sütünün oluşturması tavsiye edilir. 6. aydaki geçişe hız kazandırmak için anne sütünün az olduğu durumlarda ara öğünlerde yavaş yavaş sıvı gıdalar bebeğin hayatına girebilir.

Fiziksel gelişim

Bebekler 5. ayda renkleri ayırt etmeye başlar. Nesneleri takip yetenekleri gelişir. Renkli ve hareketli cihazları izlemeye başladıkları fark edilebilir. Bebekler ellerini kullanarak her şeyi kavramak ister, kazaların önüne geçmek için bebeğin çevresindeki nesnelere dikkat önem arz etmektedir. Topu zıplatarak karşısında bir şeyleri atıp tutarak oyunlara başlanabilir. Bebeğin işitme yetisi takibi mümkün kılacak kadar yükselir. 5. ayda anahtarlık, çıngırak gibi ses yapan oyuncaklar sallanarak işitme yetisine destek olunabilir. Dik oturtulursa başlarını tutmaları beklenir. Desteklerle beraber oturmaya yavaş yavaş hazırlanırlar. Fakat doktor onayı olmadığı müddetçe oturmaya zorlanmamaları tavsiye edilir. Ayakları ile oynamayı bu ay sevmeye başladıklarını gözlemleyebilirsiniz. Sesli nesneleri sallayabilir ve çıngıraklarla tek başlarına oynamaya başlayabilirler.

Sosyal gelişim

İnsanları ayırt ederler, sevdikleri kişilerle iletişimi kuvvetlendirir. Sevdikleri kişilerin sesleriyle sakinleşirler, yabancıları yadırgama başlarlar. Neşeli çığlıklar atarak sevinçle sizi karşılarlar, dikkat çekmek için şakalı oyunlara başvurabilirler. Beş aylık bebekler isimlerine tepki verebilirler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.