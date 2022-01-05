4 aylık bebeğin gelişimi nasıl olmalı?

Bebekler arasında uyku, beslenme, fiziksel ve sosyal gelişimler gibi konularda küçük farklılıklar olabilir. Fakat genel olarak tüm bebekler aynı yoldan geçer. Peki dört aylık bir bebeğin gelişimi nasıl olmalı? Sizler için araştırdık...



Bebeklerini dünyaya getirmiş anneler onların gelişiminin nasıl olması gerektiğini merak eder. Gelin dört aylık bebeklerin gelişimine birlikte bakalım...

Uyku düzeni

Dördüncü ay bebekler uyku düzeni oluşturabilirler. Oyuncaklar veya bebeğin tutunabileceği bir battaniye, onların tek başına uykuya dalmasına destek olabilir. Bebekleri rahatlatacak küçük objeler sayesinde bir uyku sistemi oluşturulabilir.

Beslenme düzeni

Henüz dişleri çıkmamış 4 aylık bebek bol miktarda salya akıtır. İlk 6 ay bebekler için anne sütü yeterlidir ve tek besin kaynağıdır. Fakat yetersiz beslenme ve eksik kilo halinde doktorlar meyve ve sebze suyu, püre ve sütlü pirinçle ek besine başlanabileceğinin altını çiziyor.

Fiziksel gelişim

4 aylık bebekler başını sabit tutmaya başlayınca elleri ile ilgilenmeye başlar. Dokunan, vuran, bebekler uzanıp eşyaları kavramaya başlar. Ellerine aldıklarını sallar ve ağzına sokarlar. Yavaş yavaş güçlenen iskelet sistemleriyle oturmak için hazırlanmaya başlarlar. Karnının üzerinde yatan bebeklerin yavaş bir şekilde göğsüne kadar kalkabilmesi beklenir. Yüz üstü 90 derece doğrulabilen bebekler, ayaklarıyla oynayabilir. Dönmeleri sıklaşır ve hız kazanır. 4. ay itibariyle görme yetilerini tamamen kazanırlar ve renkli görüş mükemmelleşir. Görmenin yanında işitme yetisi de bu ayda gelişmektedir. İlk diş de bu zamanlarda çıkabilir. Bu yüzden diş kaşıntıları da başlayabilir.

Sosyal gelişim

Yüksek sesle gülmeye başlayan 4 aylık bebek gelişimi için önemli bir eşikten geçmektedir. Mutlu olduğunda gülmeye, huzursuz olduğunda ağlamaya başlarlar. Bebek bu ayda eylemlerinde bilinçlenmeye başlar. Odanın diğer ucunda dahi olsanız sizi takip etmeye başlar, artık daha güçlü iletişim kurabilir. Dikkat çekmek için ağlama, öksürme, elindekini vurarak ses çıkarma oyunları yavaş yavaş başlamaktadır. Sesinizi tanır ve ona seslendiğinizde komutlara uymayı, beklemeyi öğrenebilir. Aynada kendini tanıyabilir. Etrafıyla daha çok ilgilenmeye başlar. Eşyaları ve insanları takip ederek sosyal gelişimini artırır. Gıdıklandığında güler, cevap verir gibi sesler çıkararak sohbet eder.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.