3 hafta bozulmayan kurabiye | Yepyeni, pastaneleri aratmayacak 5 dakika kurabiyesi

3 hafta bozulmayan kurabiye | Tüm yediğiniz kurabiyeleri unutun! Bu tarifin ardından diğer kurabiyeleri yapmak istemeyeceksiniz. Yepyeni, pastaneleri aratmayacak 5 dakika kurabiyesini sizler için hazırladık. İşte nişastalı, az malzemeli ve enfes kurabiye tarifi...

3 hafta bozulmayan kurabiye | Tüm yediğiniz kurabiyeleri unutun! Bu tarifin ardından diğer kurabiyeleri yapmak istemeyeceksiniz. Yepyeni, pastaneleri aratmayacak 5 dakika kurabiyesini sizler için hazırladık. İşte nişastalı, az malzemeli ve enfes kurabiye tarifi...

3 hafta bozulmayan kurabiye

250 gram oda sıcaklığında tereyağı

2 adet yumurta

1 su bardağı pudra şekeri

1 paket kabartma tozu

400 gram nişasta (4 su bardağı)

2 su bardağı un

Öncelikle margarini derin bir kaba alıp karıştırın. Üzerine diğer malzemeleri ilave edip homojen bir kıvam alana kadar yoğurun. İyice karışınca ceviz büyüklüğünde yuvarlayın ve tepsiye dizin.

170 derecelik fırında, üzeri hafif pembe olana kadar pişirin. Piştikten sonra fırının ağzını açıp, 5 dakkika kadar, çalışmayan fırında bekletin. İçi, bekledikçe pişecektir.

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