DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,6151 ₺

EURO

18,1821 ₺

ALTIN

976,49 ₺

BİST

4.105,46 ₺

TIMETURK / KADIN & AİLE / 3 hafta bozulmayan kurabiye | Yepyeni, pastaneleri aratmayacak 5 dakika kurabiyesi

3 hafta bozulmayan kurabiye | Yepyeni, pastaneleri aratmayacak 5 dakika kurabiyesi

3 hafta bozulmayan kurabiye | Tüm yediğiniz kurabiyeleri unutun! Bu tarifin ardından diğer kurabiyeleri yapmak istemeyeceksiniz. Yepyeni, pastaneleri aratmayacak 5 dakika kurabiyesini sizler için hazırladık. İşte nişastalı, az malzemeli ve enfes kurabiye tarifi...

3 Gün Önce
2022-10-31 20:53:16
3 hafta bozulmayan kurabiye | Yepyeni, pastaneleri aratmayacak 5 dakika kurabiyesi

3 hafta bozulmayan kurabiye | Tüm yediğiniz kurabiyeleri unutun! Bu tarifin ardından diğer kurabiyeleri yapmak istemeyeceksiniz. Yepyeni, pastaneleri aratmayacak 5 dakika kurabiyesini sizler için hazırladık. İşte nişastalı, az malzemeli ve enfes kurabiye tarifi...

3 hafta bozulmayan kurabiye

  • 250 gram oda sıcaklığında tereyağı
  • 2 adet yumurta
  • 1 su bardağı pudra şekeri
  • 1 paket kabartma tozu
  • 400 gram nişasta (4 su bardağı)
  • 2 su bardağı un

Öncelikle margarini derin bir kaba alıp karıştırın. Üzerine diğer malzemeleri ilave edip homojen bir kıvam alana kadar yoğurun. İyice karışınca ceviz büyüklüğünde yuvarlayın ve tepsiye dizin.

170 derecelik fırında, üzeri hafif pembe olana kadar pişirin. Piştikten sonra fırının ağzını açıp, 5 dakkika kadar, çalışmayan fırında bekletin. İçi, bekledikçe pişecektir.

Diğer tariflere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Pankek tarifi | Ölçülü tam kıvamında pankek nasıl yapılır?
İLİŞKİLİ HABERPankek tarifi | Ölçülü tam kıvamında pankek nasıl yapılır?

Lahmacun tarifi | Evdeki malzemelerle kolay lahmacun nasıl yapılır?
İLİŞKİLİ HABERLahmacun tarifi | Evdeki malzemelerle kolay lahmacun nasıl yapılır?

Alman pastası tarifi | Alman pastası kreması nasıl yapılır? Yumuşak Alman pastası keki malzemeleri ve tarifi
İLİŞKİLİ HABERAlman pastası tarifi | Alman pastası kreması nasıl yapılır? Yumuşak Alman pastası keki malzemeleri ve tarifi

Cantık tarifi nasıl yapılır? Cantık iç harcında neler var, nasıl yapılır? Kıymalı cantık pide tarifi
İLİŞKİLİ HABERCantık tarifi nasıl yapılır? Cantık iç harcında neler var, nasıl yapılır? Kıymalı cantık pide tarifi

Acuka hangi salçadan yapılır? Salçalı kahvaltılık kolay acuka tarifi
İLİŞKİLİ HABERAcuka hangi salçadan yapılır? Salçalı kahvaltılık kolay acuka tarifi

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş