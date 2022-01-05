3 aylık bebeğin gelişimi nasıl olmalı?

Her bebekte uyku, beslenme, fiziksel ve sosyal gelişimler küçük farklılıklar gösterebilir. Fakat küçük farklılıklar olsa da tüm bebekler aynı yoldan geçer. Peki üç aylık bir bebeğin gelişimi nasıl olmalı? Sizler için araştırdık...



Bebeklerini dünyaya getirmiş anneler onların gelişiminin nasıl olması gerektiğini merak eder. Gelin üç aylık bebeklerin gelişimine birlikte bakalım...

Uyku düzeni

3 aylık bebekler için uyku çok önemlidir. 6 ile 8 saat arasında gece uykusuyla düzen oturtmaya başlayan 3 aylık bebekler, günde toplam 14-15 saat uykuya ihtiyaç duyar. Gündüz uykusu 2-3 saatlik dilimlere bölünür, toplamda ise ortalama 6 saate ulaşır. Gece uykuları daha az bölünür fakat hala tamamen deliksiz, 8 saatin üzerinde değildir. 3 aylık bebeklerde ay sonundan itibaren gündüz uykuları anneleri az da olsa rahatlatacak düzenli bir periyoda oturması beklenir.

Beslenme düzeni

Üç aylık bebeklerin uyku düzeni henüz tam olarak netleşmemiş olsa da beslenmesi yavaş yavaş düzene girer. Besin kaynağı anne sütü olan bebekler, 3 saatte bir emzirilir. Doymayan bebekler için daha sık emzirme de yapılabilir. Anne sütü yetmediği durumlarda doktora danıştıktan sonra tavsiye ederse mama da öğünlere eklenebilir.

Fiziksel gelişim

3 aylık bebekler daha hareketli olmaya başlar. Dik durmaya başlayan, 45 dereceye kadar kendini kaldırabilen bebek hareketleri görülebilir. Kafasını dik tutmaya başlayan bebeklerin kas ve kemik gelişimi hız kazanır. Ayaklarından kuvvet alabilen bebekler olabilir, beyin gelişiminde 3. ayda hızlı bir ilerleme görülür. Seslere duyarlılığı artış gösteren bebekler anne babasını seslerinden tanıyabilir. Ellerini tanımaya başlayan bebekler bu ayda parmaklarını keşfetmeye başlar. Etrafa vurma, elleri inceleme, nesnelere yavaş yavaş dokunmaya başlama bu ayın özelliklerindendir. Sesli oyuncakların ses çıkardığının keşfedilmesi henüz erken olsa da bu ay içinde gerçekleşebilir. Ellerine geçen her şeyi ağzına götürme alışkanlıkları bu ayda da devam eder. Bu yüzden ebeveynler hijyen konusunda çok dikkatli olmalıdır ve bebeklerin etrafında ağızlarına kaçıp onları nefessiz bırakabilecek bir şeyler bulundurmamalıdır.

Sosyal gelişim

Anne babasını ayırt etmeye başlayan bebek göz temasını artırır. İşitsel ve görsel dikkat gelişir, dinliyormuş gibi anlayışlı bakışlar görülmeye başlanır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.