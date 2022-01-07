20 aylık bebeğin gelişimi nasıl olmalı?

20 aylık bebekler, sosyal açıdan aktiflerdir. Soyut kavramları anlayabilirler, neden sonuç ilişkisi kurabilirler, analitik düşünme gibi konularda da becerilerini geliştirmeye devam ederler.



Anne ve babaların bebeklerinin gelişim süreçlerini merak ederler. Gelin yirmi aylık bebeklerin gelişimine birlikte bakalım...

Uyku düzeni

20. aydan itibaren bebekler günde tek sefer uyumaya başlayabilir. Ortalama 12-14 saatlik uyku bebeğiniz için bu dönemde yeterli olacaktır. Bebeğiniz düzenli bir şekilde gündüz uykusu uyuyorsa bu dönemden sonra gündüz uykusunu bırakabilir. Aynı zamanda 20 aylık bebeklerde uykuya dalmada zorlanma olabilir.

Beslenme düzeni

Bebeğinizin 20 ayda en az 8,5 kilo en fazla ise 14 kilo ağırlığında olması beklenir. Bebeğiniz daha zayıf veya daha kiloluysa beslenme düzeni açısından birtakım önlemler almanız gerekebilir. Bebeğinizin normal kabul eden değerlerin dışında olması, gelişimini olumsuz etkileyebilir. Katkı maddesi içeren hazır gıdalardan uzak durması gerekir. Fast food gibi yiyecekler veya yağda kızartılmış ürünler bebeğiniz için zararlıdır. 20 aylık bebeğinizi sağlıklı bir şekilde besleyebilmek için doğal ürünler kullanmalısınız. Çikolata, cips veya şeker gibi gıdaları mümkün olduğu kadar az kullanmaya dikkat edin. Hazır gıdaların sık bir şekilde tüketilmesi, bebeğinizin sağlıklı besinleri tüketmek istememesine sebep olabilir.

Fiziksel gelişim

Bebeğiniz 2 yaşına yaklaşırken fiziksel açıdan birçok yeterliliğe sahiptir. Yürüme, koşma, tırmanma, düşme gibi kendini koruma gibi becerileri gelişmiştir. Parmaklarını hareket ettirme kabiliyeti bu dönemde ilerleyecektir. 20 aylık bebekler kalem, çatal, kaşık gibi nesneleri kolay bir şekilde kontrol edebilir. Bebeğinizin ince motor becerileri dokunmatik cihazları kontrol edebilecek kadar gelişmiştir. Motor becerilerini geliştirebilmek için farklı nesnelerle oynaması için destek olmanız önemlidir.

Sosyal gelişim

Konuşma becerilerinin geliştiği 20. ayda bebekler neden sonuç ilişkisi kurma, bağımsızlığını elde etme ve çevresini kontrol etmeye çalışma konusunda etkindir. 20 aylık olduğunda, olayları ve durumları anlamak için çaba sarf edecektir. Cevap alana kadar ısrarlı bir şekilde soru sorduğu bu dönemde, bebeğinize açıklayıcı cevaplar vermeniz ve neden-sonuç ilişkisi kurmasına yardımcı olmanız gerekir. Kişilik özelliklerinin belirgin olduğu bu dönem, bebeğiniz kıskanç, öfkeli veya duygusal tavırlar sergileyebilir. Mutsuz olduğu zaman, ağlamak yerine, mimikleriyle veya tavırlarıyla bunu belli edebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.