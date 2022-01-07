18 aylık bebeğin gelişimi nasıl olmalı?

Bebeğiniz 18 aylık olunca, duygusal tepkileri belirgin bir hal alacaktır. Mutlu olduğu veya sinirlendiği zaman tepkileriyle bunu belli edebilir. Bu dönemde uyku ve beslenme ile ilgili problemler oluşabilir.



Anne ve babalar evlatlarının gelişiminin nasıl olması gerektiğini merak eder. Gelin on sekiz aylık bebeklerin gelişimine birlikte bakalım...

Uyku düzeni

Bebeklerin 18. ayında uyku düzeni değişiklik göstermeye başlayabilir. 1,5 yaşından sonra gündüz uykusuna ihtiyaç azalır. Bu yüzden, bebeğinizin gündüz uyumaması gelişimini olumsuz etkilemeyecektir. Fakat uyku süresinin 12-14 saat olması gerekir. Bazı bebeklere 12-13 saatlik gece uykusu yetebilir ve gündüzleri uyumak istemezler. Bazı bebekler ise gece 9-10 saat uyur ve gündüz uykusuna ihtiyaç duyar. Önemli olan bebeğinizin yeterli süre uyuması ve dinlenmiş bir halde uyanmasıdır. Bebeğiniz gün içinde huysuz davranırsa ve uykuya ihtiyaç duyduğunu fark ederseniz gündüzleri uyuması için destek olabilirsiniz. Fakat gündüz uyumak istemiyorsa zorlamanıza ihtiyaç yoktur.

Beslenme düzeni

Bebeğiniz 1,5 yaşına gelince, alerjisi olmadığı sürece bütün besinleri rahat bir şekilde yiyebilir. Yumurta, süt, peynir ve yoğurt gibi hayvansal gıdalar, 18 aylık bebekler için gereklidir. Kırmızı et ve balık eti bebeğinizin gelişimini olumlu yönde etkileyecektir. Bebeğinizin sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için zengin bir beslenme düzenine sahip olması gerekir. Bebeğinizin bazı gıdalara alerjisi varsa veya yeterli besin almıyorsa doktora başvurmanız gerektiğini unutmayın.

Fiziksel gelişim

Bebeğiniz 18. aya gelince ortalama olarak boyunun 80 cm ve ağırlığının 10 kilogram olması beklenir. Bebeğinizin 87 cm'den uzun veya 13,5 kilogramdan ağır olması gelişim sürecindeki bir soruna işaret edebilir. Bebeğiniz sık sık hasta oluyorsa veya düzensiz besleniyorsa, normale oranla zayıf olmasına sebep olabileceği gibi, daha kilolu olmasına da sebep olabilir.

Sosyal gelişim

Bebeklerin soyut durumları kavrama becerileri genel olarak 18. aydan sonra gelişmeye başlar. 18 aylık bebekler, çevrelerinde gerçekleşen olayların sebeplerini anlamaya çalışabilir. Soyut olaylar veya kavramlar bu dönemde bebeğinizin ilgisini çekmeye başlayabilir. Resim veya dijital görüntüleri kavramları, soyut kavramları anlamlandırabilme gibi becerilerin gelişmesi için bebeğinizi desteklemeniz gerekir. Kelime haznesinin hızlı bir şekilde arttığı bu dönemde bebeğiniz ortalama 30 kelimeyi rahat bir şekilde söyleyebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.