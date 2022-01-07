15 aylık bebeğin gelişimi nasıl olmalı?

15 aylık bebek bu dönemde rahat bir şekilde yürümeye ve koşmaya başlar. Yeni kelimeler öğrenebilir ve anlamlı cümleler kurabilir. Detaylar haberimizde...



Bebek sahibi olan aileler onların sağlığı için gelişiminin nasıl olması gerektiğini bilmelidir. Gelin on beş aylık bebeklerin gelişimine birlikte bakalım...

Uyku düzeni

Bebeğiniz 15 aylık olunca, sosyal ve fiziksel aktiviteleri artacaktır. Bu yüzden uykuya daha fazla ihtiyaç duyacaktır. Bu dönemde uyku süresi toplam 13-14 saat olmalıdır. Ortalama 10-11 saatlik gece uykusuyla 2-3 saatlik gündüz uykusu bebeğiniz için yeterli olacaktır. Bebeğiniz bu süreçte özellikle gece uykusuna dalmakta zorluk yaşayabilir. Bazı bebekler yalnız başına uyumak istemediği için uyumaya direnebilir. Bebeğinizin sağlıklı bir şekilde gelişebilmek için yeterli sürede uykuya ihtiyacı vardır. Özellikle gün içerisinde öğrendiği bilgilerin kalıcı olarak hafızaya alınması için nitelikli bir uyku elzemdir.

Beslenme düzeni

15 aylık bebekler hemen hemen tüm meyve, sebze ve bakliyatları tüketebilir. Fakat sindirim sistemi yeterli bir şekilde gelişmemiş olduğu için, inek sütü veya bazı peynir türlerine karşı alerji gelişebilir. İnek sütü alerjisi bebeklerde mide bulantısı, kusma ve aşırı gaz gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Bu yüzden inek sütüne karşı dikkatli olmanız gerekir. Çilek, muz gibi meyvelere veya çikolata gibi ürünlere karşı alerjik reaksiyonlar bebeklerde çok daha sık bir şekilde görülür. Bebeğinize ilk defa vereceğiniz tüm gıdaları az miktarda vermeniz gerekir. Bu yüzden bebeğinize yeni bir gıda verdikten sonra birkaç gün geçmesini beklemeli ve alerjik bir reaksiyon gelişip gelişmediğini kontrol etmelisiniz. 15 aylık bebeklerin ortalama 8-12 kg ağırlığında olması beklenir. Çok zayıf veya kilolu olması halinde beslenme konusunda önlemler almanız gerektiğini unutmayın.

Fiziksel gelişim

15 aylık bebek gelişimi sürecinde bebeğin kaşık veya bardak gibi nesneleri rahat bir şekilde tutabiliyor ve kontrol edebiliyor olması beklenir. Bebeğin vücudunu istediği gibi hareket ettiremediğini veya parmaklarını kullanamadığını düşünüyorsanız doktora başvurmanız gerekir.

Sosyal gelişim

12-24 aylık dönem, sosyal aktivitenin hızlı bir şekilde arttığı bir süreçtir. Bebeğiniz 15 aylık olunca, kelimeleri doğru şekilde kullanabilir ve yeni kelimeler öğrenebilir. İstediği veya istemediği şeyleri sözle ifade edebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.