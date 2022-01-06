14 aylık bebeğin gelişimi nasıl olmalı?

Bebeğiniz on dördüncü aya geldiğinde kilosu hızlı bir şekilde artmaya ve boyu uzamaya devam eder. En az 7,5 kg ve boyunun en az 71 cm uzunluğunda olması gerekir.



Ebeveynler evlatlarının gelişiminin nasıl olması gerektiğini merak eder. Gelin on dört aylık bebeklerin gelişimine birlikte bakalım...

Uyku düzeni

On dört aylık bebeklerde uyku düzeni, gün içerisinde yapılan fiziksel aktivitenin yoğunluğuna ve beslenme düzenine bağlı olarak değişebilir. Bu süreçte bebeklerin ortalama 13-14 saat uyuması gerekir. Nitelikli uyku, bebeğin mental gelişimi açısından önemlidir. Öğle saatlerinde uyunan birkaç saatlik uyku, bebeğin günün geri kalanı için gerekli enerjiyi toplamasını sağlayacaktır. On dört aylık bebek gelişimi sürecine destek vermek için bebeğin 6-7 saat uyanık kaldıktan sonra tekrar uyumasına özen göstermelisiniz.

Beslenme düzeni

Beslenme düzeni ve sıklığı, bir yaşından itibaren değişiklik göstermeye başlayabilir. Bebek on dördüncü aya geldiğinde yemek yemeyi reddedebilir. Az beslenme veya sadece belirli yiyecekleri kabul etme gibi yeme davranışları genel olarak kısa sürelidir. Fakat bebeğinizin yeme isteğinin azalması ve öğün miktarlarının düşmesi kilo alamamasına veya kilo vermesine neden olabilir. Böyle bir durumda doktora başvurarak bebeğin genel sağlığını kontrol ettirmeniz ve doktor tavsiyeleri doğrultusunda devam etmeniz gerekebilir. Bebeğinizin gelişimini destek vermek için, folik asit, protein, omega-3 yağları, vitamin ve mineral bakımından zengin beslenmesine özen göstermelisiniz.

Fiziksel gelişim

Bebeğiniz 14 aylık olunca kilosu hızlıca artmaya ve boyu uzamaya devam eder. En az 7,5 kg ve boyunun en az 71 cm uzunluğunda olması beklenir. Bebeğin kaba motor ve ince motor becerileri henüz yeterli bir şekilde gelişmediyse doktor kontrolünden geçmeniz tavsiye edilir. Bazı bebeklerde motor beceriler daha geç gelişmeye başlasa da 14 aylık bebeklerin emekleme, dengede durma, yürümeye başlama gibi becerileri kazanmış olması beklenir.

Sosyal gelişim

Bebek 14 aylık olduğu zaman çevresiyle daha fazla iletişim kurmaya başlar. Sözcük dağarcığı gelişir, basit cümleleri anlaşılır bir şekilde kurabilir. Aynı zamanda isteklerini rahat bir şekilde sözlü biçimde ifade edebilir. Konuşma becerisi, bebeğin sosyal gelişimi açısından oldukça önemlidir. Bebeğin daha fazla kelime öğrenmesi için bu dönemde ona kitap okuyabilir veya çocuk şarkıları dinletebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.