13 aylık bebeğin gelişimi nasıl olmalı?

On üç aylık bebek yürüme, konuşma, söylenenleri anlama ve kendini ifade etmeye başlar. Bu dönemde, beslenme ve uyku alışkanlıkları da değişmeye başlayacaktır.

Anne ve babalar bebeklerinin gelişiminin nasıl olması gerektiğini merak eder. Gelin on üç aylık bebeklerin gelişimine birlikte bakalım...



Uyku düzeni

On üçüncü ay bebeğin fiziksel, sosyal ve karakter yapısını önemli biçimde etkileyecektir. Bebek bedensel olarak hızlı bir şekilde büyümeyi sürdürür, sosyal faaliyetleri de artış gösterir. Bu yüzden gündüz uykusu veya gece uyuma saati değişiklik gösterebilir. Bebeğin düzenli bir şekilde uykuya devam edebilmesi için belirli rutinler oluşturmanız gerekir. On üç aylık bebeklerin, akşam yemeğinden birkaç saat sonra uyuması gerekir. Gündüz uykusunun aralıklarını ise bebeğin uyuma ve uyanma saatlerine göre ayarlamalısınız. Bebeğinizin uyku düzeninin bozulması, gün içerisinde huysuz bir şekilde davranmasına sebep olabileceği gibi mental gelişimini de olumsuz etkileyecektir.

Beslenme düzeni

Bebekler genellikle on ikinci aydan itibaren zaman zaman beslenme düzensizlikleri yaşayabilir. Bebeklerin yemek yemeyi reddetmesi 1-3 yaş arası dönemde yaygın bir şekilde görülür. On üç aylık bebeğinizin sağlıklı bir şekilde gelişimini sürdürebilmesi için beslenme düzenine önem vermeniz gerekir. Ana ve ara öğünlerde protein, vitamin ve mineral bakımından zengin besinler, bebeğin zihinsel ve fiziksel gelişimini olumlu bir şekilde etkileyecektir. Katkı maddesi içeren besinler, yağlı veya şekerli besinler bebeğin sağlığının bozulmasına neden olabilir. Aynı zamanda sağlıklı gıdalar yerine sürekli hazır gıdalar tüketmek istemesine de sebebiyet verebilir.

Fiziksel gelişim

On üçüncü ayın sonunda bebeğin ağırlığında 0,2 ile 0,8 arasında değişim olabilir. Aynı zamanda bebeğin boyu da 1-4 cm uzar. Fiziksel gelişimi destek sağlamak için bebeğin uyku ve beslenme düzenine dikkat etmek gerekir. Anne sütünden kesilen bebeklerin, bağışıklık sistemini güçlü bir hale getirebilmek için sağlıklı gıdalarla beslenmesi gerekir. Bebeğin sık sık hasta olması, beslenme ve uyku sürecini olumsuz etkileyeceği için, fiziksel gelişiminin yavaşlamasına sebep olabilir.

Sosyal gelişim

Konuşma, yürüme, insanları iyi bir şekilde taklit etme ve söylenenleri anlama becerisi bu dönemde hızlı bir gelişme gösterecektir. On üç aylık bebek gelişimi sürecini tamamlamış olan sağlıklı bebeklerin, konuşma denemeleri yapması ve fiziksel açıdan hareketli olması beklenir. Bebek daha önceki aylarda söylemeye çalıştığı kelimeleri, bu dönemde daha anlaşılır bir şekilde söyleyebilir. Öğrenme hızı çok yüksek olduğu için, onunla sık sık konuşmanız, çocuk şarkıları dinletmeniz veya masal okumanız konuşma ve anlama becerisini güçlendirecektir. Bebeğin fiziksel açıdan son derece hareketli olduğu bu dönemde, yürüme çabasını desteklemeye devam etmeniz de gerekir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.