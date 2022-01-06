12 aylık bebeğin gelişimi nasıl olmalı?

Her bebek kendine özel uyku, beslenme, fiziksel ve sosyal gelişime sahiptir. Bu yüzden bebekler arasında küçük farklılıklar görülebilir. Fakat genel olarak tüm bebekler aynı yoldan geçmektedir. Peki on iki aylık bir bebeğin gelişimi nasıl olmalı? Sizler için araştırdık...



Bebeğiniz 12 aylık olunca yavaş yavaş yürümeye ve konuşmaya başlayacaktır. Bebeğinizi gelişimi boyunca sosyal açıdan desteklemek oldukça önemlidir. Onun için güvenli alanlar oluşturarak yürümesini teşvik edebilir, konuşma egzersizlerine de bu dönemde destekçi olabilirsiniz.

Uyku düzeni

12 aylık bebeklerin gün içerisindeki hareketlilik artar. Bu yüzden de onlar için gündüz uykusu çok önemlidir. Bebeğiniz ortalama 1-3 saat arası gündüz uykusuna ihtiyaç duyabilir. Gece uykusu, önceki aylara göre bu süreçte daha düzenli bir haldedir. Bebeğiniz geceleri deliksiz bir şekilde 10-12 saat uyuyabilir. 12 aylık bebekler, gece beslenmeye ihtiyaç duymayacaktır. Bu yüzden onu uyandırarak emzirmenize ihtiyaç yoktur. Öğrenilen bilgilerin kalıcı bir hale gelmesi için ve bebeğinizin gün içerisinde enerjik olması için gece uykusu çok önemlidir. Bu yüzden gündüz uykusu 3 saati aşmamalıdır.

Beslenme düzeni

12 ay bireyselleşme temellerinin atıldığı bir dönemdir. Bebeğiniz 12 aylık olunca, kendini ve çevresini daha iyi anlamaya başlayacaktır. Özgürlük hissinin arttığı bu dönemde, bebeğinizin kendi kendine yemek yemesine izin vermeniz gerekir. Sosyal açıdan daha aktif olunacağı için enerji ihtiyacında da artacaktır. Bebeğinizin öğünlerini buna göre ayarlamanız gerekir. 2-3 saat aralıklarla 5-6 öğün bebeğiniz için ideal olacaktır. Mevsim sebzeleri ve meyveleri açısından zengin olan besleyici öğünler bebeğinizin gelişimini destekleyecektir. Paketlenmiş ürünler yerine doğal gıdaları tercih etmeniz ilk 36 aylık süreçte çok önemlidir.

Fiziksel gelişim

11. aydan sonra bebekler yürüme denemeleri yapmaya başlarlar. Bebeğiniz 1 yaşına gelince dengede durma, eşyalara tutunarak yürüme, örtüleri çekme veya bardak tutma gibi becerilerini geliştirecektir. Bebeğinizin fiziksel gelişimine destek olmak için onu yürümeye teşvik etmeniz gerekir. Bebeğinizin düşmesinden endişe ediyorsanız her adımını izlemek yerine, düştüğünde canının acımamasını sağlayacak güvenli bir ortam oluşturmaya özen gösterin. Eğer bebeğiniz karyolada yatıyorsa kendi başına buradan çıkmaya çalışabilir. Bu yüzden düşme gibi durumlara karşı önlem almanız gerekir.

Sosyal gelişim

12 ay bebekler için sosyal açıdan en aktif süreçlerin başladığı zamandır. Bebeğiniz bir yaşına geldiğinde, çevresiyle iletişim kurma isteği artış gösterecektir. Çevresinden duyduklarını taklit edebileceği gibi yeni bir dil oluşturmaya da başlayabilir. Aynı zamanda ince motor becerileri gelişmeye devam ettiği için nesneleri daha iyi kontrol edebilir, oyuncaklarıyla daha yakın ilişki kurabilir. 12 aylık bebek seslere tepki vermiyorsa veya duyduğu sesleri taklit etmiyorsa doktor kontrolüne gitmeniz gerekir. İşitme kaybı gibi bozukluklara sahip olan bebekler, seslere tepki verme konusunda başarısız olacaktır. Bebeğinizin daha fazla sosyalleşmesi için onunla daha sık vakit geçirmeniz bu dönemde önemlidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.