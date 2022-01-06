11 aylık bebeğin gelişimi nasıl olmalı?

Her bebek uyku, beslenme, fiziksel ve sosyal gelişim açısından diğer bebeklere göre küçük farklılıklara sahip olabilir. Fakat küçük farklılıklar olsa dahi tüm bebekler aynı yoldan geçmektedir. Peki on bir aylık bir bebeğin gelişimi nasıl olmalı? Sizler için araştırdık...



Bebeğiniz 11 aylık olunca, sosyal gelişimi ivme kazanmaya başlar. Eşyaları elle kavrayabilme, yürüme denemeleri gibi fiziksel gelişimlere sahiptir ve bu özelliklerinin yanı sıra, bazı kelimeleri söyleyebilir ve seslere verdiği tepkilerle karakter özelliklerini ortaya koymaya başlar.

Uyku düzeni

11 aylık bebeğiniz, gece beslenmesine ihtiyaç duymayacaktır. Bunun için 10-12 saat aralıksız gece uykusu uyuyabilir. Bebeğin 12 saatten uzun süre uyuması, fiziksel ve sosyal aktivitelere ayrılan zamanı azaltacağı için, gece uykusunun çok uzun olmamasına özen gösterilmelidir. Gün içerisinde 1-1,5 saatlik uykular, bebeğin enerji toplamasına yardımcı olacaktır. Gece uykusu süresine bakarak, gündüz uyku saatlerini belirleyebilirsiniz. Bebeğiniz gece 10 saat uyuduysa gün içerisinde 3-4 saatlik uykuya ihtiyaç duyacaktır. 11 aylık bebekler için toplam uyku süresi 13-15 saat arasında olmalıdır.

Beslenme düzeni

Bebeğinizin gelişimi için 36 aylık döneme kadarki beslenme düzeni çok önemlidir. Fiziksel aktivitenin arttığı dönemlerde, bebeğin günlük enerji ihtiyacında da artış olacaktır. Bebeğin beslenme düzeni, beslenme şekli de bu 10. aydan itibaren önem kazanmaya başlayacaktır. Koordinasyon becerisi, refleksler ve motor kabiliyetlerin gelişmesine destek olmak için bebeğin bazı besinleri kendi kendine yemesi için teşvik edilmesi gerekir. Muz, çilek veya salatalık gibi bebeğin eliyle tutabileceği ve çiğnerken zorlanmayacağı besinleri bebek kendi başına yiyebilir. El ve parmaklarda bulunan küçük kaslar bu dönemde güçlenmeye başlar. Bebeğin ince motor becerilerini artırabilmek için kaşığıyla kendi yemeğini yemesine veya kalem tutmasına destek olmak gerekir.

Fiziksel gelişim

Bebeğinizin kas, eklem ve iskelet sistemi 36 aylık dönem boyunca hızlı bir değişim ve gelişime sahiptir. Kaba motor becerileri ile ince motor becerileri, 12. aydan itibaren çok daha hızlı bir şekilde gelişir. Bebeğin dik durması, emeklemesi, tutunarak yürümeye çalışması ve eşyaları kavraması gibi beceriler bu dönemde güç kazanacaktır. Bebeğiniz biberonunu veya kaşığını kolay bir şekilde ağzına götürebilir, oyuncaklarını da rahat bir şekilde hareket ettirebilir ve düşen eşyayı yakalamak için hamle dahi yapabilir. Refleks becerileri 11 aylık bebeklerde çok fazla gelişmemiştir bu yüzden bebeğinizin kaşığını veya oyuncaklarını elinden düşürmesi normal bir durumdur.

Sosyal gelişim

11 aylık bebek fiziksel açıdan daha aktif bir hale gelmiştir. Bebek 11. aydan itibaren konuşma denemeleri yapmaya başlar. “anne”, “baba”, “bu”, “al” gibi basit sözcükleri söyleyebilir. Aynı zamanda, sizin söylediğiniz kelimeleri de anlayacaktır. Bebekler bu dönemde taklit yoluyla öğrenebilir, sizin sık sık kullandığınız kelimeleri söylemeye çalışabilir. Sosyal açıdan aktif olan bebekler, konuşmaya çok daha çabuk başlayabilir. Bebeğinizin sosyal gelişimini desteklemek için onunla vakit geçirmeniz, sözcükleri tane tane söyleyerek konuşmaya çalışmanız önemlidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.