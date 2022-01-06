10 aylık bebeğin gelişimi nasıl olmalı?

Her bebeğin uyku düzeninde, beslenmesinde, fiziksel ve sosyal gelişiminde küçük farklılıklar olabilir. Fakat bunlar olsa dahi tüm bebekler aynı yoldan geçmektedir. Peki on aylık bir bebeğin gelişimi nasıl olmalı? Sizler için araştırdık...

10. ayına gelirken bebeğiniz tepkiler geliştirir, derdini kısmen anlatabilecek bilince erişmeye başlar. Küçük bir birey haline gelmektedir.

Uyku düzeni

10. aydan itibaren bebeğiniz gündüz uykusundan yavaş yavaş uzaklaşmaya başlar. Onun için iyi bir uyku düzeni kurmanız önemlidir. Gece kesintisiz on iki saat uykuya ek olarak iki parça halinde yapılacak gündüz uykusu programı sağlıklı bir şekilde gelişmesi için çok önemlidir. Çevresine duyduğu ilginin artması yüzünden uykuya dalması daha zor olacaktır. Bu yüzden dikkatini dağıtmayacak bir ortam içinde uyutmaya çalışmanızı tavsiye ederiz.

Beslenme düzeni

Bebekler 6. aydan itibaren bir yandan anne sütüne devam ederken bir yandan da ek gıdalarla tanışmaya başlar. 10. ayda evinizde pişen yemeklerin hemen hemen hepsinden yiyebilir. Çocuğunuza yapacağınız doğru beslenme planında alerjik besinlerden uzak, tuz ve salçanın düşük miktarda kullanıldığı, zeytinyağı ağırlıklı, taze mevsim ürünlerinin bol miktarda bulunduğu menülere yer vermeniz doğru olacaktır. Çocuğunuzun beslenme alışkanlığı bu aylarda şekilleneceği için istemediği gıdaları yemeye onu zorlamamalısınız. Bu sayede yiyeceklere önyargı geliştirmesinin önüne geçmiş olursunuz. Çok soğuk ve sıcak yiyeceklerden ve hazır gıdalardan uzak durmalısınız. Öğünlerde aşırıya kaçmamak şartıyla çocuğunuzun iştahına göre bir miktar belirlemelisiniz.

Fiziksel gelişim

Bebeğiniz 10 aylık olduğunda artık rahat oturur, emekler ve destek alarak ayakta durabilir. Gittikçe artan merakı onu çevresiyle daha ilgili bir hale getirir. Oyuncaklardan daha çok evde bulunan cisimlerle oynamaya yönelir. Ev halkını ve yabancı kişileri birbirinden ayırmaya başlar ve koruma güdüsü geliştirir. Doktor korkusu bu dönemlerde gelişmeye başlayabilir ve iki yaşını doldurana kadar muayenelerde ağlaması doğaldır.

Sosyal gelişim

Taklit etmeyi yavaş yavaş öğrenen 10 aylık bebek mimik ve tepkilerinizi tekrarlayarak size cevap verir. Müzik ritmine sallanarak eşlik eder. Sesleri taklit etme ve ses tonlarını ayırt etme becerilerini geliştirir. Eline verilen besinlerle kendi başına karnını doyurmayı deneyebilir. Saklambaç ve klasik ce-e oyununu oynamaya bu aylarda başlar. Bebeğiniz giyindiğinde dışarı çıkacağının, mutfağa gittiğinde yemek yiyeceğinin farkına varır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.