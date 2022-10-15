Kadıköy'de 24 katlı binada yangın

Cici filmi konusu ne? Cici 2. filmi çıkacak mı? Cici filmi neyi anlatıyor? Cici ne zaman yayınlanacak?

Cici filmi konusu ne? Cici 2. filmi çıkacak mı? Cici filmi neyi anlatıyor? Cici ne zaman yayınlanacak? İkinci fragmanı yayınlanan ve çok ilgi gören Cici filminin yönetmenliğini Berkun Oya yaptı. Daha önce 'Bir Başkadır' projesiyle dikkat çeken Oya, filmin her sahnesiyle adeta gözlerimizi sanata doyuruyor. Peki ama film ne zaman gösterime girecek ve nereden izlenecek? İşte detaylar...