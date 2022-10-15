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Kadıköy'de 24 katlı binada yangın

Kadıköy'de 24 katlı binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

2022-10-15 22:00:23

Alınan bilgiye göre, Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak'taki 24 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alt katlarda başlayan yangın, kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Kartal itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor. Bina sakinleri tahliye edildi.

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Yangında kimsenin yaralanmadığı bilgisine ulaşıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Binada kontroller yapılırken, itfaiyenin içeriden ve dışarıdan soğutma çalışması sürüyor.

AA

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