SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKADÜNYAGÜNCELEKONOMİYAŞAMSPORÇEVİRİSAĞLIK5 SORUKÜLTÜREMLAKFOTOVİDEO

Kaçırılan üniversiteli Zelal Topçul bulundu

Mersin'de, bindiği minibüsten kaçırılan üniversite öğrencisi Zelal Topçul, polis tarafından bulundu

Kaçırılan üniversiteli Zelal Topçul bulundu
04.12.2017 23:50:16
Mersin'de, bindiği minibüsten kaçırılan üniversite öğrencisi Zelal Topçul, polis tarafından bulundu. Ailesine teslim edilen Zelal Topçu, "Bana iyi davrandı, pişman olduğunu söyledi. Şikayetçi değilim" dedi.

Alınan bilgiye göre, 20 yaşındaki Zelal Topçul'un ailesinin kızlarının bindiği minibüsten kaçırıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.

Akdeniz ilçesinde birçok adrese operasyon düzenleyen ekipler, Zelal Topçul'u merkez Akdeniz ilçesindeki bir evde buldu. Genç kız, ailesine teslim edilmek üzere emniyet müdürlüğüne getirildi.

Bu arada, genç kızı arkadaşlarıyla birlikte kaçırdığı ileri sürülen Derviş Topçul ile birlikte toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Ailesine teslim edilen Zelal Topçul, Derviş Topçul'un kendisini bir akrabalarınn evine götürdüğünü ve evdekilerin olaydan haberi olmadığını belirterek, "Bana zarar vermediler. İyi baktılar, şiddet uygulamadılar. 5 yıldır beni seviyordu. Bir inada bağlamıştı. Keşke böyle olmasaydı. Bana olanlardan dolayı pişman olduğunu söyledi. Beni incitmedi, el sürmedi.Şikayetçi değilim" dedi.

Kızına kavuşup ona sarılan baba Yusuf Topçul ise olayların bu hale gelmesinden üzüntü duyduğunu belirterek, şikayetçi olduğunu söyledi. Topçul, "Çok mutluyuz. Bundan daha mutlu olunmaz. Emniyet Teşkilatına çok teşekkür ediyorum. Kızıma kavuştum. Keşke bu noktaya gelmeseydi" diye konuştu. Genç kızı kaçıran Derviş Topçul ise emniyette, "Seviyordum. İstedim vermediler" dedi. Olayla ilgili 6 kişinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü, bir kişinin arandığı bildirildi.

(Hüseyin Kar /İHA)

        YORUM YAZ
    TSK'dan kediye işkence eden askere disiplin cezası
    TSK'dan kediye işkence eden askere disiplin cezası
    Genelkurmay Başkanlığından, Erzincan'da orduevi nizamiyesinde yakaladığı kediye işkence yaptığı belirlenen askere disiplin cezası verildiği belirtildi.
    04.12.2017 23:09:50
    Başkent'te bazı yollar trafiğe kapatılacak
    Başkent'te bazı yollar trafiğe kapatılacak
    Başkentte, Cumhuriyet Halk Partisi'nce organize edilen 'Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması' etkinliği nedeniyle yarın bazı yollarda ulaşım sağlanamayacak.
    04.12.2017 22:58:00
    Mersin'de kaçırılan üniversite öğrencisi bulundu
    Mersin'de kaçırılan üniversite öğrencisi bulundu
    Mersin'de bindiği minibüsten kaçırılan üniversite öğrencisi genç kız, polis tarafından bulundu.
    04.12.2017 22:57:20
    İki aile arasında kavga kamerada: 8 kişi yaralandı
    İki aile arasında kavga kamerada: 8 kişi yaralandı
    Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 8 kişi yaralandı.
    04.12.2017 22:52:28
    Mahir Ünal: 'Açıklanacak belgeler gündemimizde yer almayacak'
    Mahir Ünal: 'Açıklanacak belgeler gündemimizde yer almayacak'
    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP'nin açıklayacağı belgelere ilişkin, 'Bundan sonra CHP'nin açıklayacağı belgeler hiçbir şekilde bizim siyasetimizin gündeminde yer almayacak' dedi.
    04.12.2017 22:50:46
    Bilal Erdoğan 'algı operasyonları'na dikkat çekti
    Bilal Erdoğan 'algı operasyonları'na dikkat çekti
    Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, 'Dünyada çok yanlış ve dengesiz algı operasyonları icra ediliyor. Biz doğru bildiğimiz yolda yürürsek, ecdadımızdan aldığımız mirası yüceltecek şekilde geleceğimizi kurarsak bu oyunlar son bulacaktır' dedi.
    04.12.2017 22:50:14
    Ordu'da katliam gibi kaza: 4 ölü, 2 yaralı
    Ordu'da katliam gibi kaza: 4 ölü, 2 yaralı
    Ordu'da kamyonetin hafif ticari araçla çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
    04.12.2017 22:49:56

    TIMETURK

    GÜNDEM POLİTİKA DÜNYA GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM SPOR ÇEVİRİ SAĞLIK 5 SORU KÜLTÜR EMLAK EĞİTİM TEKNOLOJİ RÖPORTAJ MEDYA TARİH ANALİZ YEMEK TARİFLERİ ANSİKLOPEDİ AJANS BİYOGRAFİ
    Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
    KÜNYE
    YAYIN İLKELERİ
    İLETİŞİM
    REKLAM
    SİTENE EKLE
    RSS
    Sosyal Medya Hesapları