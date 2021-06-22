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Kaçak yapı yıkımını görüntüleyen İHA muhabiri feci şekilde dövüldü!

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'de 15 kaçak yapısı tespit edilen ve yıkım kararı kesinleşen çiftliği, ekipler tarafından dün yapılan incelemelerin ardından yıkım için tahliye edilmişti. Bugün ise bölgede yıkım çalışmaları başladı. Yıkım sürecini takip etmek için gazeteciler de bölgede yerini aldı. Ancak Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliğinde bulunan 4 adamın kendisine saldırdığını söyleyen İHA Muhabiri Mustafa Uslu feci şekilde dövüldü. Uslu’nun yüzü saldırı sonrası kan revan içinde kaldı. Kaçak çiftliğin yıkımının haber yapılmasını istemediğini söyleyen İHA muhabiri Uslu, drone ve kamerasının da aynı kişiler tarafından kırıldığı söyledi.

2021-06-22 16:57:29
PKK elebaşı Kalkan: 'Peker'in dedikleri oluyor, devlet HDP'ye devredilmeli'

PKK elebaşı Kalkan: 'Peker'in dedikleri oluyor, devlet HDP'ye devredilmeli'

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, İzmir HDP İl Binası’na düzenlenen silahlı saldırı ve suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamaları üzerine konuştu. PKK’lı Kalkan şu ifadeleri kullandı: Peker’in dedikleri oluyor. Öz savunma gelişmeli. Türkiye’yi HDP yönetebilir. Devlet yönetimi HDP’ye devredilmelidir. HDP’nin yönetime nasıl geleceği kimlerle yönetimi paylaşacağı tartışılmalı. PKK olarak biz bu yönetime destek veririz
Jandarmaya yeni makineli tüfek

Jandarmaya yeni makineli tüfek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, PMT 7,62’nin ilk teslimatının Jandarma Genel Komutanlığına yapıldığını bildirdi. Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen platformlarda yer alacak makineli tüfek, jandarmanın kullanımına sunuldu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 'Bir silah sisteminde daha dışa bağımlılığı bitiriyor, yerli ve milli üretimle güvenlik güçlerimizin kullanımına sunuyoruz. Platformlar için 7,62 mm Makineli Tüfek PMT 7,62’nin ilk teslimatlarını Jandarma Genel Komutanlığına gerçekleştirdik. Hayırlı olsun, durmak yok, yola devam.' ifadelerine yer verdi.
ABD'nin uçak gemisine 18 ton bomba ile dayanıklılık testi

ABD'nin uçak gemisine 18 ton bomba ile dayanıklılık testi

ABD Donanması, uçak gemisinin dayanıklılığını ölçmek için 18 tonun üzerinde patlayıcı kullandı
Türkiye, Kovid-19 aşılamasıyla dünyaya örnek oluyor

Türkiye, Kovid-19 aşılamasıyla dünyaya örnek oluyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan 'Bu Topraklara Aşık' adlı film serisinde Türkiye'de yaşayan ve aşı sırası gelen uluslararası misafirler, ülkeleriyle kıyaslayarak Türkiye'nin sağlık sisteminin gücünü ve yetkinliğini dile getirdi.
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