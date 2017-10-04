Kaçak ağaç kesimi iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

04.10.2017 13:51:08

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesindeki ormanlık alanda, kaçak kesim yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Pınarhisar Orman İşletme Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çayırdere köyünde ormanlık alanda zaman zaman kaçak kesim yapıldığı bilgisine ulaştı.

Çalışma başlatan ekipler, Çayırdere köy muhtarı A.Ş ie E.Ş ve S.E'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda kesilen ağaçlara el konuldu.

Soruşturma sürüyor.