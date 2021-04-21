Siyaseti kulisleri uzun süredir kabine değişikliği iddiaları ile çalkalanıyordu. AK Parti'den de kabine değişikliği yapılacağının sinyallerinin gelmesi ile kabine değişikliği merakla bekleniyordu. Merakla beklenen kabine değişikliği nihayet açıklandı. Peki kabinede hangi bakanlar değişti? Yeni bakanlar kimler? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş atandı.

Siyaseti kulisleri uzun süredir kabine değişikliği iddiaları ile çalkalanıyordu. AK Parti'den de kabine değişikliği yapılacağının sinyallerinin gelmesi ile kabine değişikliği merakla bekleniyordu. Merakla beklenen kabine değişikliği nihayet açıklandı. Peki kabinede hangi bakanlar değişti? Yeni bakanlar kimler? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş atandı.

Kabineden değişiklik oalcağu uzun süredir siyaset kulislerinde konuşuluyordu. Kabine değişikliği yapılacak mı sorusuna AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal "2023'e yönelik sadece partiye yönelik değil, ekibinde yeni bir düzenlemeye gidecektir." diye yanıt vermişti. Bu açıklamalardan sonra kabine değişikliğine kesin gözüyle bakılıyordu. Ve beklenen kabine değişikliği açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kabinede hangi bakanlar değişti?

Kabine değişikliği açıklanır açıklanmaz vatandaşlar da kabinede hangi bakanlar değişti, yeni bakanlar kimler gibi soruları sormaya başladı. Öncelikle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ikiye ayrıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruldu.

Yeni bakanlar kimler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş atandı.

Derya Yanık kimdir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 75 kişilik yeni MKYK üyelerinin arasında bulunuyordu. Derya Yanık Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atandı

Avukat Derya Yanık, 1972 yılında Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Kadirli'de, orta ve lise öğrenimini Adana Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Aralık 1996 itibariyle İstanbul Barosu'na bağlı olarak Avukatlık Stajını tamamladı. Aynı tarihten bu yana serbest avukat olarak çalışmaya devam ediyor.

AK Parti İstanbul Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi olup 2004-2014 yılları arasında 5 ve 6. Dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Komisyonu Başkanlığı, AK Parti Grup Sözcülüğü görevlerinde bulundu.

Vedat Bilgin kimdir?

Vedat Bilgin 22 Eylül 1954 yılında Bayburt'un Aydıntepe'de dünyaya geldi. Vedat Bilgin Türk sosyolog, akademisyen, bürokrat ve yazardır. Vedat Bilgin yeni Sosyal Güvenlik Bakanı olarak atandı.

Ziya Gökalp'ten Mümtaz Turhan ve Erol Güngör çizgisine, Türk Milliyetçiliği, Demokrasi, Sosyal Politika, Türkiye'de bilim, üniversite ve modernleşme sorunu ile ilgili fikri ve bilimsel çalışmalar yapmış, sosyolog, bilim adamı ve yazardır. TBMM 25. ve 26. Dönem Ankara Milletvekilidir. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi, AGİTPA (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi) Türk Grubu Başkanı olarak görev yapmıştır.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görev yapmaktadır.

Mehmet Muş kimdir?

Mehmet Muş (d.1 Mayıs 1982; Sürmene,Trabzon), Türk siyasetçi, Ekonomist.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 24.,25. ve 26. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili.

Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimi için ABD'ye gitmiştir. Washington State University School of Economic Sciences'de Ekonomi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Özel sektörde Bütçe Planlama ve Raporlama Uzmanı olarak çalıştı. Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Anabilim Dalında Ekonomi Doktorasını tamamladı.

12 Haziran 2011 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'den İstanbul Milletvekili olarak seçildi. TBMM' de Dışişleri Komisyonu üyeliği yaptı. Aynı dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinde bulundu. NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyeliği'nin yanı sıra AK Parti Genel Merkez Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Numan Kurtulmuş'un Başbakan Yardımcılığı görevine atanmasından sonra, 27 Ağustos 2014 tarihinde yapılan AK Parti 1. Olağanüstü Kongresinde Ekonomiden sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir.

12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5. Olağan Genel Kurulunda yeniden AK Parti MKYK üyeliğine seçilmiştir.

Muş, evli ve 1 çocuk babasıdır.

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