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Kabil'de silahlı saldırı: 5 kişi öldü

Afganistan'ın başkent Kabil'de düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda 4 güvenlik görevlisi ile bir akademisyen hayatını kaybetti.

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24.04.2021 15:46:52
Kabil'de silahlı saldırı: 5 kişi öldü

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kabil'in Pagman ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin güvenlik güçlerine saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 4 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Faramarz, ikinci saldırının da Kabil'in 4. Bölgesi'nde yaşandığını ve üniversitede görevli bir akademisyenin hedef alındığını belirtti.

Faramarz, saldırıda Kabil'deki özel bir üniversitede görevli akademisyenin öldüğünü kaydetti.

Her iki saldırıyı da henüz üstlenen olmadı.

Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan suikast girişimlerinin hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor.

Afganistan hükümeti bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutuyor.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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