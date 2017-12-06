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Judo: Büyükler Türkiye Şampiyonası

Organizasyonda 57 ilden 689 sporcu mücadele edecek - Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz: 'Şampiyonada, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na gidecek sporcuları seçeceğiz'

Judo: Büyükler Türkiye Şampiyonası
06.12.2017 19:18:39
Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Antalya'da yarın başlayacak Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda 57 ilden 689 sporcunun mücadele edeceğini bildirdi.

Organizasyonun gerçekleştirileceği 10 Bin Kişilik Spor Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Sezer Huysuz, şampiyonada 57 ilden 300'ü kadın olmak üzere 689 sporcunun mücadele edeceğini belirtti.

Şampiyona için antrenör, idareci ve veliler dahil yaklaşık bin kişinin Antalya'ya geldiğini dile getiren Huysuz, iki gün sürecek organizasyonda dereceye girenlerin milli takıma seçileceğini ifade etti.

"Şampiyonada, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na gidecek sporcuları seçeceğiz." diyen Huysuz, milli takımın başarısı için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Sezer Huysuz, gelecek yıl Antalya'da Dünya Şampiyonası'nın bir ayağını düzenlemeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.

Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu da Antalya'nın turizmde önemli bir merkez olduğunun altını çizerek, kış aylarındaki spor organizasyonları ile turizme ve spora katkı yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

Şampiyonanın ilk günü, kadınlarda 48, 52, 57 ve 63, erkeklerde ise 60, 66, 73 ve 81 kilolarda mücadelelere sahne olacak.


- Süper Lig maçlarına Galatasaray ve Trabzonspor da katılıyor


Büyükler Türkiye Şampiyonası'nın yanı sıra 9 Aralık'ta Süper Lig ve 10 Aralık'ta ise Süper Lig'e yükselme karşılaşmaları, aynı salonda yapılacak.

Süper Lig mücadelelerine katılacak takımlar şöyle:

Kadınlar: İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray, Trabzonspor, Osmangazi Belediyespor, Antalya Yolspor, Kocaeli Büyükşehir Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Ordu Judo İhtisas, Sivas Gençlik ve Spor, Salihli Belediyespor, Selçuklu Spor, Trabzon Ayyıldız

Erkekler: İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray, Selçuklu Belediyespor, Samsun ASP, Ankara EGO, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Etimesgut Belediyespor, Salihli Belediyespor, Ordu Judo İhtisas, Selçuklu Spor, Düzce Gençlik ve Spor, Osmangazi Belediyespor.


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