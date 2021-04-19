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Johnson'dan ''Avrupa Süper Ligi'' tepkisi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere, İspanya ve İtalya'nın da bulunduğu 12 kulübün 'Avrupa Süper Ligi' adıyla birleşmelerine tepki gösterdi.

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19.04.2021 13:51:17
Johnson'dan ''Avrupa Süper Ligi'' tepkisi

UEFA ile Avrupa Kulüpler Birliği arasında anlaşmazlık devam ederken 12 kulüpten oluşan bir grup, Avrupa Süper Ligi için resmi adım atıyor. UEFA ise yaptığı açıklamada böyle bir oluşuma katılacak kulüplerin Avrupa kupalarından men edileceğini açıkladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Süper Ligi'nin futbola zarar verebileceğini savundu.

Johnson, yeni turnuvanın önlenmesi için futbol otoriteleriyle birlikte çalıştıklarını belirterek, 'yetkililerle birlikte neler yapılabileceği üzerinde durduklarını' belirtti.

Yeni oluşumu engellemek için gereken her şeyi yapacaklarını belirten Johnson, "Bunun taraftarlar ve ülkedeki futbol için iyi bir adım olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Avrupa Süper Ligi'nin futbol için yıkıcı olabileceğini kaydeden Johnson, yeni turnuvanın yerel liglere de darbe vuracağını ve ülke genelinde taraftarları endişeye sürükleyeceğini ifade etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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