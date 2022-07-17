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Jimnastikte inanılmaz şov

Jimnastikte müthiş şova imza atan 3 sporcu tek hamlede çemberi çevirerek sırayla içinden geçtiği anlar izlenme rekoru kırıyor.

2022-07-17 21:34:51
Paylaşmak hiç bu kadar güzel olmamıştı

Paylaşmak hiç bu kadar güzel olmamıştı

Sosyal medyada paylaşılan videoda maymun elindeki elmayı kablumbağ ile paylaşması herkesi hayran bıraktı.
Kara sinek kapanı! Her eve lazım

Kara sinek kapanı! Her eve lazım

Yaz aylarında sıkça rahatsız olduğumuz kara sineklerden kurtulmanın yolu bu kadar kolay olmamıştı.
Trakya’da ayçiçek tarlaları çayır tırtılı istilası altında

Trakya’da ayçiçek tarlaları çayır tırtılı istilası altında

Trakya’da çiçekleri açarak, tarlaları sarıya boyayan ve çiftçinin ‘sarı gelin’ olarak adlandırdığı ayçiçeği tarlalarını ‘çayır tırtılı’ istila etti. Çayır tırtılının ayçiçeğine büyük zarar verdiği ve önlem alınmaz, zamanında ilaçlama yapılmazsa çok büyük verim kaybı yaşanacağı bu nedenle etkin mücadelenin zaman kaybetmeden yapılması gerektiği ifade ediliyor.
Hindistan'da ayağını kullanarak et kesen kasap

Hindistan'da ayağını kullanarak et kesen kasap

Hindistan'da kasapların bıçağı ayaklarıyla tutup et kestiği görüntüler izleyenlerin 'hijyen nerede?' sorusunu sormasına neden oluyor.
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