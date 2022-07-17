Jimnastikte inanılmaz şov
Jimnastikte müthiş şova imza atan 3 sporcu tek hamlede çemberi çevirerek sırayla içinden geçtiği anlar izlenme rekoru kırıyor.
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Jimnastikte müthiş şova imza atan 3 sporcu tek hamlede çemberi çevirerek sırayla içinden geçtiği anlar izlenme rekoru kırıyor.
Trakya’da ayçiçek tarlaları çayır tırtılı istilası altında
Trakya’da çiçekleri açarak, tarlaları sarıya boyayan ve çiftçinin ‘sarı gelin’ olarak adlandırdığı ayçiçeği tarlalarını ‘çayır tırtılı’ istila etti. Çayır tırtılının ayçiçeğine büyük zarar verdiği ve önlem alınmaz, zamanında ilaçlama yapılmazsa çok büyük verim kaybı yaşanacağı bu nedenle etkin mücadelenin zaman kaybetmeden yapılması gerektiği ifade ediliyor.