DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Kastamonu'da yangın: 2 kişi öldü
Brezilya'da son 24 saatte 3 bin 86 can kaybı
Kütahya'da 8 yaşındaki çocuk sulama kanalında ölü bulundu
Dışişleri'nden Fransa'da Türk belediye meclis üyesinin istifaya zorlanmasına tepki
Şanlıurfa'da kamyonet şarampole devrildi: 8 kişi yaralandı
Cerablus'ta eş zamanlı terör saldırıları: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
400 milyon çocuk yoksulluk içinde
'İstanbul' kokan satırlar
New York, nüfusu 89 kişi eksik olduğu için ABD Kongresinde bir sandalye kaybedecek
ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi Brown'ın vücudundan 5 kurşun çıktı
Pentagon çarketti: '1 Mayıs'ta Afganistan'dan çekilmiyoruz'
Libya Başkanlık Konseyi: Misrata-Sirte yolunun açılmasında son aşamaya gelindi
Ünlü ressamlar 'görmeden' çizmişler
43 bin 301 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi
Altın hakkında bilinmeyen gerçekler

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

BURSA

20:02

04:25
20:02
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:47

04:11
19:47
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:30

03:55
19:30
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
19:13
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:59

03:36
18:59
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

ANKARA

19:47

04:11
SAHUR
19:47
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
SAHUR
19:13
İFTAR

Japonya'da koronavirüse karşı ''OHAL'' önlemi

Japonya'da başkent Tokyo ile bazı eyaletlerde artan koronavirüs vakalarına karşı yeniden olağanüstü hal ilan edileceği bildirildi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
23.04.2021 09:18:24
Japonya'da koronavirüse karşı ''OHAL'' önlemi

Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi, düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs ve varyantlarının ülke genelinde yeniden artış trendine girdiğini söyledi.

Salgınla mücadelede OHAL'in önemine değinen Nişimura, "Yüksek seviyede bulaşıcı varyantları kontrol altına alabilmek için daha kuvvetli önlemler almamız gerekiyor." dedi.

29 Nisan-5 Mayıs döneminde "Oogon Şuukan" (Altın Hafta) tatil periyodunun vaka sayısını büyük oranda artıracağından endişe eden Nişimura, halka evde kalınması çağrısı yaptı.

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Başbakan Suga Yoşihide, hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyetinin tavsiye kararı sonrası uygulamayı duyuracak.

 DAHA ÖNCE İKİ KEZ UYGULANMIŞTI

Başkent Tokyo ile Osaka, Hyogo ve Kyoto'da 25 Nisan Pazar gecesi başlayacak OHAL 11 Mayıs'a dek yürürlükte kalacak.

OHAL kapsamında Spor, kültür gibi kalabalık etkinlikler yasaklanacak. Toplu ulaşım hizmetleri erken sonlandırılacak.

Alışveriş merkezlerinden, günlük ihtiyaçların satışa çıkarıldığı zemin katları haricinde, işletmelerini durdurmaları talep edilecek.

Nisan 2020 ile Ocak 2021'de olmak üzere Japonya'nın farklı bölgelerinde daha önce iki kez OHAL uygulanmıştı.

Kovid-19 vaka sayısı 553 bin 749'a, ölü sayısı 9 bin 829'a yükseldi. Ülke genelinde 805 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Vaka sayıları Tokyo'da 132 bin 903'e, Osaka'da 72 bin 250'ye, Kanagawa'da 51 bin 747'ye, Saitama'da 36 bin 234'e, Çiba'da 32 bin 57'ye yükseldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş