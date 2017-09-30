Japonya'da 5 ay boyunca Türkiye belgeseli yayınlanacak

30.09.2017 17:25:52

Japonya'da yayın yapan "BS-TBS TV", çekimlerini 13 ilde gerçekleştirerek hazırladığı "The Great Turkey" adlı belgeselle 5 ay süresince Türkiye'yi ekranlara taşıyacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Japonya'nın önde gelen televizyon kanallarından BS-TBS TV, 5 bölümden oluşan "The Great Turkey" adlı belgeselle 5 ay boyunca Türkiye'nin tanıtımını yapacak.

Türkiye'de 13 ilde çekilen belgeselde, "Osmanlı İmparatorluğunun Anıları", "Ege Denizi'nin Cazibesi", "Doğa Harikası ve İpek Yolu", "Toros Dağları ve Akdeniz" ile "Hitit Hikayesi" bölümleri yer aldı.

Türkiye'nin Tokyo Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin önerisiyle Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Edirne, Isparta, Burdur, Denizli, Nevşehir, Muğla, Çorum ve Amasya'da 9 Temmuz-14 Ağustos tarihlerinde çekilen belgeselin ilk bölümü olan "Osmanlı İmparatorluğunun Anıları" 10 Eylül'de Japonlarla buluştu.

"The Great Turkey" belgeselenin "Ege Denizi'nin Cazibesi" isimli bölümü 8 Ekim'de, "Doğa Harikası ve İpek Yolu" 19 Kasım'da, "Toros Dağları ve Akdeniz" adlı bölümü 10 Aralık'ta, "Hitit Hikayesi" bölümü ise 14 Ocak 2018'de seyircinin beğenisine sunulacak.

Öte yandan belgeselin, Japonya'nın 11 milyon erişimli "Chikyu no arukikata" isimli internet sitesinde de tanıtımı yapıldı.