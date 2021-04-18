Japonlar iş yerinde uyuyor

'Adamlar yapmış' dendiğinde Japonlar akla gelir. Zeki oldukları bilinen Japon halkının öyle ilginç özellikleri var ki.....

Japonya'da misafirlik olayları pek yoktur. Aileler dışarıda buluşurlar. Yaptıkları büyük hatalardan sonra, özür dilemek amacıyla saçlarını tıraş ederler.Tüm dünyada mavi erkek bebekleri, pembe kız bebekleri temsil ederken Japonya'da bu tam tersidir.Kışın yalnızca oturdukları odayı ısıtırlar, geri kalanını israf olarak görürler.Bir Japon'la tartıştığınızda onu çelimsiz görüp fiziksel şiddet uygulamaya çalışmayın. Japonlar'ın hemen hepsi savunma sporlarına çokça önem verdiğinden karşınıza çıkan kişinin bu sporlardan biriyle uğraşmamış olma ihtimali çok düşük.

"Adamlar yapmış" dendiğinde Japonlar akla gelir. Zeki oldukları bilinen Japon halkının öyle ilginç özellikleri var ki.....

Sadece bu kadar değil. İşte ilginç Japon geleneklerinden bazıları:

Uyuma kafeleri

Japonyanın uyuma kafeleri kurulduğu günden bu yana en çok dikkat çeken olaylar arasında gösterilir. Soine-ya'lar yani birlikte uyuma kafeleri, erkek müşteriler belirli bir ücret karşılığında kafelerde çalışan kadınlarla uyuma ihtiyacını karşılıyor. Amaç burada tamamen şefkate ihtiyaç duyanlara hizmet.

Kara kedinin büyüsü

Dünyanın birçok yerinde batıl inanışlara göre kara kedilerin uğursuz olduğu düşünülüyor. Ama Japonya'da tüm dünyanın aksine kara kedilerin iyi şans getirdiği düşünülüyor.

Poponuza silah tutulursa

Kancho, Japonların mizah anlayışını sergileyen en tuhaf alışkanlıklardan Bir şakalaşma biçimi olan kancho, elleri bir silah tutuyormuş gibi yaparak, birisine (özellikle de o kişinin poposuna) doğrulatarak yapılıyor.Bu şakanın heykeli bile var.

İş yerinde uyuyabilirsiniz

Japonya'da iş yerinde uyumak çok fazla çalışmanın bir belirtisi. Bu yüzden iş başında uyumak çok normal kabul ediliyor. Mesela bir patron çalışanını uyurken gördüğünde çok çalıştığını düşünerek ona saygı duymaktadır.

Sumolar da ağlar

Japonya'da bebeklerin yüksek sesle ağlamasının kötü ruhları uzaklaştırıp bebeklere sağlıklı bir yaşam getirdiğine inanılıyor. Bu yüzden her yıl 'ağlayan sumo' yarışması düzenleniyor.

Ormanda kamikaze

Japonya cinayet oranının en düşük olduğu ülkelerden biri olsa da intihar olaylarının en çok yaşandığı ülkelerin başında geliyor. Japonların intihar için seçtikleri en popüler yer ormanlar. Kamikaze dendiğinde japonlar akla gelirken intiharın ülkede sayfınlık kazandırdığına yönelik de dış algı mevcut.

Temas yok selam var

Japonlar temas etmekten pek hoşlanmayan bir toplumdur. Yani sarılma, el tokalaşma gibi şeyleri yapmayı tercih etmezler. Bu sebeple karşılarındaki insana olan saygılarını göstermek için hafifçe eğilmeyi tercih ederler.

Restoranlara ayakkabı ile girilmez

Japonlar, eve asla ayakkabı ile girmez. Bu konuda oldukça katılar. Tapınaklar, kaplıcalar, bazı restoranlar, mağaza kabinleri, dişçiler ve pek çok alanda ayakkabı çıkarma zorunluluğu bulunuyor.

Dövmeniz varsa havuza girmeyin

Dövmesi olan kişilerin mafya-suç çetesi üyesi olarak düşündükleri bu önyargı, günümüzde de dövmeden uzak durmalarını hala sürdürmektedir. Ülkede dövme yasak olmamasına rağmen kaplıca, hamam, yüzme havuzları ve bazı restoranlara dövme gözükecek şekilde girmek yasaktır.

Yemek yerken gürültü çıkarabilirsiniz

Yemekte pek konuşulmaz ama Japonlardaaksi yönde bir düşünce var. Bunun sebebi ise yenilen yemeğin güzel olduğunu göstermek alınan hazzı sergiliyor olması. Ayrıca böyle yediklerinde, yemeğin daha lezzetli olduğuna inanılıyor.

Yürürken yemek yenilmez

Sokakta yürürken yemek yenilmesi veya içecek içilmesi oldukça kaba bir davranış ve görgüsüzlük. Bunun sebeplerinden biri ise yürürken yanındaki kişinin kıyafetine yemeğin bulaşması veya içeceğin dökülmesi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.