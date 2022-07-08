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Jandarmanın sel bölgesindeki çalışmaları kliple anlatıldı

Kastamonu'da 27 Haziran'da etkili olan selin ardından jandarma ekiplerinin çalışması video kliple anlatıldı.

2022-07-08 21:51:11

Sel felaketinin ardından Bozkurt başta olmak üzere birçok ilçede çalışmalarını aralıksız sürdüren Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri çalışmalarla ilgili video klip hazırladı. Basınla paylaşılan klipte jandarma ekiplerinin evlerinde mahsur kalanları kurtarması, evleri hasar gören vatandaşların eşyalarının taşınması, çamur ve balçığın temizlenmesi gibi faaliyetler yer aldı.

Jandarmadan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sel afeti nedeniyle evleri ve eşyaları hasar gören Bozkurt ilçesi İlişi köyünde Namiye Topaloğlu, Kadir Kayaoğlu, Fatma Demiröz ve Ergün Esen ile İnebolu ilçemize bağlı Özlüce köyünde Behiye Yazgan adlı vatandaşlarımıza gerekli yardımlar yapılarak her türlü zorlukta yanlarında olduğumuz hissettirilmiştir. 11 Ağustos 2021 tarihinde olduğu gibi 27 Haziran'da meydana gelen sel felaketinde de vatandaşlarımızın yanındayız. Vatandaşlarımızın yaralarını birlikte sarıyoruz."

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