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İzmir Ticaret Borsasında 'ilk pamuk' töreni

Ekonomi Bakanı Zeybekci: - 'Pamukta üretimin tekrar 1,5 milyon tona gelmesi için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmamız gerekiyor. Ülkemizin ihtiyacı olan pamuğu garanti altına almamız gerekiyor'

İzmir Ticaret Borsasında 'ilk pamuk' töreni
03.10.2017 18:07:15
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Pamukta üretimin tekrar 1,5 milyon tona gelmesi için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmamız gerekiyor. Ülkemizin ihtiyacı olan pamuğu garanti altına almamız gerekiyor" dedi.

Pamukta yeni sezonun ilk ürününün İzmir Ticaret Borsasına gelmesi dolayısıyla Korbey Salonu'nda sezon açılışı ve sembolik açık artırma töreni düzenlendi.

Törende konuşan Bakan Zeybekci, sezonun bereketli olmasını temenni ettiğini ifade etti.

Yaklaşık bin yıldan bu yana dokuma yapılan bu coğrafyada bu işin binlerce yıl daha yapılmaya devam edeceğini, Türkiye'nin pamuktan ve tekstilden vazgeçemeyeceğini, bunu milli bir politika olarak gördüklerini anlatan Zeybekci, 2000'li yıllarda Türkiye'nin tekstilden vazgeçmesi gerektiği yönündeki düşüncelerin ne kadar yanlış olduğunun bugünkü ihracat rakamlarıyla görüldüğüne dikkati çekti.

Bugün pamukta kilogram başına 80 kuruş destek verildiğini, üretimin geçmişe göre biraz toparlanmaya başladığını dile getiren Zeybekci, "Pamukta üretimin tekrar 1,5 milyon tona gelmesi için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmamız gerekiyor. Ülkemizin ihtiyacı olan pamuğu garanti altına almamız gerekiyor." diye konuştu.

İhracata verilen desteklerin geçen yıla göre üç kat arttığını, hükümet olarak ihracatçının istediği tüm desteği verdiklerini aktaran Zeybekci, yüzde 5,1'lik büyüme oranının içinde yüzde 3,9'unun yatırımlar, üretim ve ihracattan gelmesinin bunun bir sonucu olduğunu kaydetti.

- Kılıçdaroğlu'nun sözleri

Zeybekci, konuşmasında IKBY'deki gayrimeşru referandumla ilgili ambargo tartışmalarına değindi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü grup toplantısında konuyla ilgili sözlerine de dikkati çeken Zeybekci, şöyle konuştu:

"Anamuhalefet partisi genel başkanının Meclis grup toplantısında yine birileri eline kağıt vermiş. Biz o dile getirdiği konuları yaşamakla gurur duyuyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ı 23-24 yıldır tanıyorum, onun olduğu ortamda herşey o kadar sağlıklı bir şekilde tartışılır ki onun formülü şudur; 'fikirlerin çarpışmasından savaşmasından ortaya sağlam sonuçlar çıkar'.

Irak'la ilgili yaşanan, bizim milli güvenliğimize, hassas değerlerimize muhalefet eden bu referanduma karşı ülkelerin başlattığı, Türkiye'nin de alacağı tedbirlerin tartışıldığı bir ortamda, Türkiye'nin böyle bir ortamda alınmış bir kararı olmamasına rağmen biz, Kuzey Irak'a ambargo uygulanmasının Kuzey Irak ve Türkiye'yle ilgili ekonomik sonuçları hakkında genel itibarıyla fikirlerimizi beyan ettik. Bu fikirlerimiz, Cumhurbaşkanımızın huzurunda da açık seçik beyan ettiğimiz fikirlerimizdir.

Şimdi bugün çıkmış diyor ki 'Cumhurbaşkanı şöyle şöyle söylerken Ekonomi Bakanı başka şey söylüyor.' Ne güzel söylemişsin. Senin huzurunda birisi aykırı bir fikir söylediği zaman salondan attırıyorsun, senin partinde birisi aykırı bir fikir söylediği zaman partiden ihraç ettiriyorsun. Kaldı ki ben asla aykırı bir fikir söylemememe rağmen... Hükümet politikalarıyla ilgili tek konuşma makamı cumhurbaşkanımız ve başbakanımızdır. Bizler arkadaşlarımızla istişare ettiğimiz konuları görüşürüz. Bununla gurur duyuyoruz. Yani cumhurbaşkanımızın huzurunda farklı fikirlerin tartışıldığı, AK Parti'de farklı fikirlerin oluştuğunun en önemli tespitidir bu."

- "Mevzu bahis vatansa..."

Kuzey Irak meselesinin de bölgenin tüm hassasiyetlerine uygun şekilde çözülmesini umut ettiğini dile getiren Zeybekci, bu bölgedeki soydaşların hakları ve Türkiye'nin hassasiyetleriyle ilgili kimsenin aklından yanlış bir şey geçmeyeceği ortamın sağlanması gerektiğine işaret etti.

Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim Türkiye olarak güneyimizden bir terör ağıyla, çemberiyle sarılmamıza da asla ve asla müsaade etmeyeceğimizi kimse unutmasın. Ticari ve ekonomiyle ilgili değerlendirme ve tespitlerimiz ayrı ama milli menfaat söz konusu olduğunda Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi 'mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır.' Bu millet hassas zamanlarda bir ve beraber olmasını bilir. Gönlümüz temenni ediyor ki bu işler üreticimizin, ekonomimizin en az zarar gördüğü şekilde sonuçlanır. Ha yok, eğer cumhurbaşkanımızın, başbakanımızın hükümetimizin söylediği sözleri dikkate almadan adım atanlar olursa bunun gereğini yapmaktan çekinmeyeceğimizi de tüm dünyaya söyledik."

- Üretim yüzde 15 arttı

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ise dünya pamuk fiyatlarının uzun süre düşük seyretmesi ve Türkiye'deki teşvik politikaları nedeniyle pamuk üretim alanının 2000'li yıllarda yüzde 40 azaldığını, üretici sayısının ise 60 binlerden 15 binlere gerilediğini dile getirdi.

Kestelli, "2016-2017 sezonunda 1,4 milyar dolar değerinde 801 bin ton pamuk ithal ettik. 2000 yılından sonra pamuk ithalatı için harcadığımız döviz miktarı 20 milyar dolar. Son birkaç yıldır pamuk fiyatlarının olumlu seyri ve diğer tarımsal ürün piyasalarında yaşananlar nedeniyle bu sezon bölgemizde pamuk üretiminde yaklaşık yüzde 15 civarında bir artış olmasını ve uzun yıllar sonra 200 bin ton sınırını aşmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı ve İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz ise her yıl 600-900 bin ton pamuk ithal edildiğini ancak son yıllarda üretimin hükümetin politikalarıyla 850 bin tona çıktığını, gelecek yıl 1 milyon tonu hedeflediklerini aktardı.

Pamukta kilogram başına verilen destek miktarının en az enflasyon oranı kadar artırılması gerektiğini dile getiren Kocagöz, bu düzenlemelerin hayata geçirilmesi halinde ülkenin ithalata ihtiyaç duymayacağı 1,5 milyon tonluk pamuk üretim miktarına ulaşabileceğini söyledi.

Tören sonrasında Ekonomi Bakanı Zeybekci'nin yönettiği açık artırmada, Menemenli üretici Gürkan Eser'in getirdiği 300 kilogram pamuk, kilogramı 100 liradan, pamuk çekirdeği ise kilogramı 5 liradan Tariş Pamuk Birliği tarafından satın alındı.


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