İzmir'deki cinayet davası

03.10.2017 14:25:31

İZMİR (A) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde borç yüzünden arkadaşını darbederek öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Uğur Yiğit Arakesen, tarafların avukatları ve maktül Barış Haydar Akgün'ün eşi Aslıhan Akgün katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Arakasen ile Akgün'ün geçmişte ortak iş yaptıkları, sanığın olay günü maktüle kendisinden habersiz müşterilerle irtibat kurduğu ve 700 lira alacağını vermediği için bağırdığı, tekme ve yumrukla saldırdığı belirtildi.

İddia makamı, sanığın maktülü yaklaşık 5 dakika boyunca boyun kısmında kırık oluşacak şekilde darbettiği ve kafasını kamyonun demir olan kasa kısmına vurduğunu belirterek, Uğur Yiğit Arakasen'in "kasten öldürme suçu" işlediği göz önünde bulundurularak müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı Hüseyin Karaboğa ise mütalaaya katılmadıklarını, esasa ilişkin savunma için süre talebinde bulunduklarını kaydetti.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına, sanık avukatına savunma için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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Reklamcılık yapan Uğur Yiğit Arakesen, alacak nedeniyle tartıştığı arkadaşı Barış Haydar Akgün'ü darbedip başını kamyonete vurarak ağır yaralamış, Akgün kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.



Tutuklanan Arakesen hakkında "kasten adam öldürmek" suçlamasıyla müebbet hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.