İzmir'de terör operasyonu: 16 gözaltı

05.10.2017 11:13:57

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İzmir'de daha önce terör örgütü adına molotof atma ve mala zarar verme olaylarına karıştıkları tespit edilen PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması YDG-H içinde yer alan 16 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.-İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sosyal medya üzerinde PKK terör örgütü adına propaganda yaptıkları belirlenen 16 şüpheliyi yakalamak için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Daha önce terör örgütü adına Molotof atma ve mala zarar verme olaylarına karıştıkları tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda şahıslar gözaltına alınarak çok sayıda örgütsel dokümana el konuldu. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki sorgulaması devam ediyor.