İzmir'de gece kulübündeki eğlence kötü bitti!

04.10.2017 08:45:32

Tuna Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi'nde bir gece kulübünde garsonluk yapan Mutlu İ. (22) ile iş yerine gelen müşteriler Mehmet Şahin Yenice (21), Cenk A. (21) ve Kubilay A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kulüpteki diğer müşterilerin araya girmesiyle sona eren tartışma, iş yeri kapandıktan sonra tekrar başlayarak kavgaya dönüştü.

Gece kulübünün önündeki kavgada, Mutlu İ'nin Mehmet Şahin Yenice ve Cenk A'yı bıçakladığı iddia edildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yenice'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Cenk A'nın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.