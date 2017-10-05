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İzmir'de gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi

İzmir'in Konak ilçesinde, bir evde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Olayda Suriye uyruklu bir kişi yaralanırken, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın olay yerine gelerek patlama hakkında bilgi aldı.

İzmir'de gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi
05.10.2017 06:21:15

Akşam saatlerinde 1273 sokakta bulunan bir evin mutfağında patlama meydana geldi. Olayda, kimliği olmadığı için soyadı öğrenilemeyen 24 yaşındaki Omar isimli Suriye uyruklu bir kişi yaralandı. Patlama sesini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralanan Omar, ihbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda yanıklar oluşan talihsiz adam, tedavisinin ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. Omar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası evde inceleme yapan polis ekipleri, mutfak tüpünden kaynaklanan gaz sıkışması nedeniyle patlama olduğunu tespit etti.

Öte yandan, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine gelerek patlama hakkında bilgi aldı.



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