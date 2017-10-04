İzmir'de dolandırıcılık iddiası

04.10.2017 20:35:24

İzmir'in Urla ilçesinde kendisini ceza infaz pemuru olarak tanıtıp, tutuklu yakınlarından para aldığı ileri sürülen kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polise müracaat eden Emine K. kendisini ceza infaz memuru olarak tanıtan kişinin tutuklu bulunan oğlunun suçsuz olduğuna inandığını söyleyerek 100 lira aldığını ve dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu.

Ekipler, yaptığı çalışmada zanlının ceza infaz memurluğundan 17 yıl önce istifa ederek pazarcılık yapan Halil S. (55) olduğunu tespit etti. Zanlıyı Kalabak Mahallesi'nde bir kafede yakalayan ekipler, yaptıkları GBT sorgusunda "nitelikli dolandırıcılık", "güveni kötüye kullanma" ve "başkasının kimliğini kullanma" gibi 16 suçtan hakkında yakalama kararı olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan Halil S. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.