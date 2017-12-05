İzmir'de darbe girişimine ilişkin dava

05.12.2017 21:33:14

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu, 279 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada, darbe girişimi günü TCSG Umut gemisinin ikinci komutanı olarak görev yapan tanık Umut Yavaş, gemi personelinin gemiye çağrılması nedeniyle gemiye geçtiğinde komutan eski Kurmay Yarbay Bayram Zafer Yandık'ın (tutuklu sanık) yanına gittiğini ve televizyonda olayları gördüğünü söyledi.

Seyre çıkma emri verildiğini belirten Yavaş, köprü üstünde gemide görevi bitmiş üsteğmenler Hüseyin Sinan ile Celal Karakaş'ı (tutuklu sanıklar) gördüğünü onların da seyre gelmek istediklerini ifade etti.

Yavaş, seyre çıktıklarını belirterek, "Hüseyin Sinan ve Celal Karakaş tanıdığımız bildiğimiz insanlar, şüphe oluşmamıştı. İkisinin de amiri olarak görev yaptım. 00.38 itibarıyla gemiye mesaj geldi, 'Deniz hudutları kapanmıştır, hiçbir gemi limandan çıkarılmayacak, mukavemet gösterenler Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilsin' şeklinde. 01.01'de sıkıyönetim konulu mesaj geldi. Bu mesaj komutana arz edildi. Gelişmeleri televizyonda takip etmeye başladık. Komutan çağırdı, 'Ne yapmamız gerekir.' diye görüşümü sordu. 'Aksaz'a dönmemiz gerekir.' dedim. O da bana 'Aksaz Limanı'na gelen sıkıyönetim emrinde Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Namık Alper Muğla sıkıyönetim komutanı olarak atanmış. Aksaz'a dönülmesi durumunda gemiye taarruz olabilir. İzmir'e de gitmek istemiyorum. Yerleşim yerlerinden uzak bir yerlerde bekleyeceğim.' dedi. Gemi Didim taraflarındaydı." diye konuştu.

Yavaş, 16 Temmuz sabahı limana geldiklerinde olayın vahametinin ortaya çıktığını ifade ederek Sahil Güvenlik Komutanlığından kendilerindeki bütün kayıtların emniyete alınması yönünde emir geldiğini kaydetti.

Komutan Bayram Zafer Yandık'ın 24 Temmuz'da gözaltına alındığını ve kendisinin TCSG Umut gemisine komutan olarak atandığını söyleyen Yavaş, gemideki görevleri bitmesine rağmen darbe girişimi günü gemide olan Hüseyin Sinan ve Celal Karakaş ile ilgili araştırma yaptığını söyledi.

Sinan'a olayı sorduğunu Sinan'ın da televizyondaki karmaşayı görüp telaşa kapıldıklarını Marmaris Grup Komutanlığından sonra gemiye geldiklerini söylediğini belirten Yavaş, "Bayram Zafer Yandık'ın Aksaz Limanı'na gitmek istememesinin geminin bekası olduğunu söylemesi üzerine ben şüphe duymadım." dedi.

Tutuklu sanık eski TCSG Umut Komutanı Kurmay Yarbay Bayram Zafer Yandık, tanık ifadesinden sonra söz alarak, "Sadece doğru tarafta bulunmayı düşündüm. Hiçbir şey gizlemek durumunda değildim, her şeyi açıkça ifade ettim." dedi.

Tanık Muhammet Ali Kandemir de darbe girişimi günü Mersin'de TCSG Yaşam gemisinin komutanı olarak görev yaptığını belirterek, gelen toplanma emri üzerine gemiye gittiğini belirtti.

Gemideki televizyondan olayları öğrendiğini ve geminin emniyetini sağlama yönünde tedbirler aldığını belirten Kandemir, "Bayram Zafer Yandık ile telefonda görüştüm, ne olup bittiğini anlamaya yönelik. Seyre çıkacağını söyledi. 'Seyre çıkmıyorum' dedim. Seyirden dönerken tekrar telefonda konuştuk. 'Emri veren kişiyi almışlar.' gibi bir şey söyledi." dedi.

Mahkeme Başkanının "Kendisine seyre çıkma emri veren kişi için mi alındı dedi." sorusuna Kandemir "Evet, ses tonu kötüydü, üzüntülüydü." yanıtını verdi.

Tutuklu sanık Bayram Zafer Yandık ise söz konusu görüşmeyi hatırlamadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına, 1 Aralık'ta duruşma disiplinini bozacak eylemi nedeniyle salondan çıkartılan ve sonrasında oturumlara alınmaması kararına itiraz eden tutuklu sanık Murat Yılmazarslan'ın eşi Deniz Yılmazarslan'ın itirazının reddine karar vererek duruşmayı erteledi.







