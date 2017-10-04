İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı

04.10.2017 08:50:31

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir gece kulübünde garson ile müşteriler arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya döndü. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.Olay, gece saat 03.00 sıralarında Cemal Gürsel Caddesi'nde Karşıyaka İskelesinin yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaş oldukları öğrenilen Mehmet Şahin Yenice(21), Cenk A.(21) ve K.P. eğlenmek için cadde üzerinde bulunan bir gece kulübüne gitti. Burada bir süre vakit geçiren grup, henüz belirlenemeyen bir nedenle mekanda garsonluk yapan Mutlu İ.(22) ile sözlü olarak tartışmaya başladı. Kısa bir sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgayı gören diğer müşteriler müdahale ederek kavgayı ayırdı. Yaşanan bu olayın ardından Mehmet Şahin Yenice, Cenk A. ve K.P. dışarıda mekanın kapanmasını bekledi. İş çıkışı grupla karşılaşan Mutlu İ., cadde üzerinde sözlü olarak tartışmaya devam ederken, büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya döndü. Mutlu İ., iddiaya göre tartıştığı Mehmet Şahin Yenice'yi ve Cenk A.'yı bıçaklayarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Bu sırada olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yenice'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bıçaklı kavga da ağır yaralanan Cenk A. ise ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Cenk A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.Öte yandan, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri farklı noktalarda 3 adet bıçak buldu. Ayrıca, olay sonrası kaçan Mutlu İ. ise kıskıvrak yakalanarak, sorgulanmak üzere Cinayet Büro'ya götürüldü. Bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Yenice'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(Halil İbrahim Karabıyık / İHA)