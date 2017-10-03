İzmir'de ailelerin TEOG göçü başladı

03.10.2017 09:42:06

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), liseye giriş sınavı TEOG'un kaldırılacağını açıklaması ve yerine yeni dönemde “adrese dayalı” sistemin geleceğine ilişkin haberlerin ardından geçen yıl 44 bin öğrencinin TEOG'a girdiği İzmir'de “adres göçü” başladı.



VELİLER HAREKETE GEÇTİ



Bu yıl çocukları 8. sınıfı bitirecek olan veliler, adreslerini iyi okulların olduğu bölgelere şimdiden aldırmaya başladı. Kimi aileler istedikleri okulun bulunduğu bölgede ev kiralarken, kimileri de adreslerini akraba ve tanıdıklarının evine aldırıyor.

Gazete Habertürk'ten Mert Neşet Muslu'nun haberine göre, İzmir Ticaret Odası Meclisi üyesi Reşat Budak ise “Birçok üyemiz, eylül ayında kiralık ev arayanların geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2 katına yakın önemli olan ucuz olması. Mümkünse 1+1; yoksa en ucuz kiralık konut tercih ediliyor” dedi.