İzlanda Türkiye'ye zor rakip

05.10.2017 12:18:46

HİLMİ SEVER - A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarın karşılaşacağı İzlanda ile şimdiye kadar yaptığı 10 maçın sadece 2'sini kazanabildi.

Milliler, 9'u resmi biri özel olmak üzere yaptıkları 10 maçta 6 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 2 maç beraberlikle sonuçlanırken, ay-yıldızlı ekip 2 karşılaşmada ise rakibine üstünlük sağladı.

Altısı İzlanda'da, 4'ü Türkiye'de oynanan bu maçlarda İzlanda'nın attığı 18 gole, Türkiye 10 golle yanıt verdi.

İki takım arasında geçtiğimiz yıl İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te oynanan grubun üçüncü maçını ev sahibi ekip 2-0 kazanmıştı.





- İlk randevu 1980'de

İlk olarak 24 Eylül 1980'de 1982 Dünya Kupası Elemeleri'nde İzmir'de karşı karşıya gelen iki ülke A milli takımlarının maçını İzlanda 3-1 kazandı. Bu karşılaşmada millilerin tek golünü, Fatih Terim penaltıdan attı.

Bu maçın rövanşını da 2-0 kaybeden ay-yıldızlılar, 1988'de 1990 Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibiyle 1-1 berabere kalıp, rövanşı da 2-1 kaybetti.

İki ülke A milli takımları bu kez 1991 yılında özel bir maçta karşı karşıya geldi. Maçı İzlanda 5-1 kazandı.

İzlanda ve Türkiye, 1994'te 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde eşleşti. İlk maçı 5-0 kazanan milliler, rövanşta ise golsüz berabere kaldı.





- Son dakika golüyle EURO 2016'ya

İki ülke milli takımları, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde de aynı grupta yer aldı.



Ay-yıldızlı ekip, Reykjavik'te 9 Eylül 2014 tarihinde rakibine 3-0 yenilerek, grup maçlarına kötü bir başlangıç yaptı.



Milliler, 13 Ekim 2015'te, gruptaki son maçında Konya'da ağırladığı rakibini son dakikada Selçuk İnan'ın serbest vuruştan attığı golle 1-0 yenerek, en iyi grup üçüncüsü olarak final biletini aldı.





- İki galibiyet de Türkiye'de

A Milli Takım, İzlanda karşısında, Türkiye'de oynadığı 4 maçın 2'sini kazanırken, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

İstanbul'da oynadığı 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde rakibini 5-0, 2015'te de Konya'da oynadığı 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ise 1-0 mağlup etti.





- Reykjavik'te galibiyet yok

Türkiye, İzlanda ile deplasmanda oynadığı 6 maçın 5'ini kaybederken, birinde ise berabere kaldı.



İki ülke milli takımları, Reykjavik'te üçü Dünya Kupası Elemeleri, ikisi Avrupa Şampiyonası Elemeleri, biri de özel olmak üzere 6 kez karşılaştı. Resmi maçlarda tek puanını 0-0'lık sonuçla 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde alan ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası Elemeleri'ndeki maçları 2-0, 2-1 ve 2-0, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki müsabakayı 3-0'lık skorlarla yitirdi, özel karşılaşmayı ise 5-1 kaybetti.





- Maçlar

Türkiye ile İzlanda A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 24.09.1980

İzmir Dünya Kupası Elemeleri

1-3 09.09.1981

Reykjavik

Dünya Kupası Elemeleri

0-2 12.10.1988

İstanbul Dünya Kupası Elemeleri

1-1 20.09.1989

Reykjavik

Dünya Kupası Elemeleri

1-2 17.07.1991

Reykjavik

Özel

1-5 12.10.1994

İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri

5-0 11.10.1995

Reykjavik

Avrupa Şampiyonası Elemeleri

0-0 09.09.2014

Reykjavik

Avrupa Şampiyonası Elemeleri

0-3 13.10.2015

Konya Avrupa Şampiyonası Elemeleri

1-0 09.10.2016 Reykjavik

Dünya Kupası Elemeleri 0-2

Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.

