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İzlanda Türkiye'ye zor rakip

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarınki rakibi İzlanda ile daha önce yaptığı 10 maçtan sadece 2'sini kazanabildi- İki ülke A milli takımları arasındaki 10 maçın 6'sında İzlanda galip geldi, 2'si berabere sonuçlandı- Ay-yıldızlı ekip, rakibi karşısındaki 2 galibiyetini de Türkiye'de oynanan maçlarda elde etti

İzlanda Türkiye'ye zor rakip
05.10.2017 12:18:46
HİLMİ SEVER - A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarın karşılaşacağı İzlanda ile şimdiye kadar yaptığı 10 maçın sadece 2'sini kazanabildi.

Milliler, 9'u resmi biri özel olmak üzere yaptıkları 10 maçta 6 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 2 maç beraberlikle sonuçlanırken, ay-yıldızlı ekip 2 karşılaşmada ise rakibine üstünlük sağladı.

Altısı İzlanda'da, 4'ü Türkiye'de oynanan bu maçlarda İzlanda'nın attığı 18 gole, Türkiye 10 golle yanıt verdi.

İki takım arasında geçtiğimiz yıl İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te oynanan grubun üçüncü maçını ev sahibi ekip 2-0 kazanmıştı.


- İlk randevu 1980'de

İlk olarak 24 Eylül 1980'de 1982 Dünya Kupası Elemeleri'nde İzmir'de karşı karşıya gelen iki ülke A milli takımlarının maçını İzlanda 3-1 kazandı. Bu karşılaşmada millilerin tek golünü, Fatih Terim penaltıdan attı.

Bu maçın rövanşını da 2-0 kaybeden ay-yıldızlılar, 1988'de 1990 Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibiyle 1-1 berabere kalıp, rövanşı da 2-1 kaybetti.

İki ülke A milli takımları bu kez 1991 yılında özel bir maçta karşı karşıya geldi. Maçı İzlanda 5-1 kazandı.

İzlanda ve Türkiye, 1994'te 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde eşleşti. İlk maçı 5-0 kazanan milliler, rövanşta ise golsüz berabere kaldı.

- Son dakika golüyle EURO 2016'ya

İki ülke milli takımları, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde de aynı grupta yer aldı.

Ay-yıldızlı ekip, Reykjavik'te 9 Eylül 2014 tarihinde rakibine 3-0 yenilerek, grup maçlarına kötü bir başlangıç yaptı.

Milliler, 13 Ekim 2015'te, gruptaki son maçında Konya'da ağırladığı rakibini son dakikada Selçuk İnan'ın serbest vuruştan attığı golle 1-0 yenerek, en iyi grup üçüncüsü olarak final biletini aldı.


- İki galibiyet de Türkiye'de

A Milli Takım, İzlanda karşısında, Türkiye'de oynadığı 4 maçın 2'sini kazanırken, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

İstanbul'da oynadığı 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde rakibini 5-0, 2015'te de Konya'da oynadığı 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ise 1-0 mağlup etti.


- Reykjavik'te galibiyet yok

Türkiye, İzlanda ile deplasmanda oynadığı 6 maçın 5'ini kaybederken, birinde ise berabere kaldı.

İki ülke milli takımları, Reykjavik'te üçü Dünya Kupası Elemeleri, ikisi Avrupa Şampiyonası Elemeleri, biri de özel olmak üzere 6 kez karşılaştı. Resmi maçlarda tek puanını 0-0'lık sonuçla 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde alan ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası Elemeleri'ndeki maçları 2-0, 2-1 ve 2-0, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki müsabakayı 3-0'lık skorlarla yitirdi, özel karşılaşmayı ise 5-1 kaybetti.


- Maçlar

Türkiye ile İzlanda A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

TarihYerOrganizasyonSonuç
24.09.1980
İzmirDünya Kupası Elemeleri
1-3
09.09.1981
Reykjavik
Dünya Kupası Elemeleri
0-2
12.10.1988
İstanbulDünya Kupası Elemeleri
1-1
20.09.1989
Reykjavik
Dünya Kupası Elemeleri
1-2
17.07.1991
Reykjavik
Özel
1-5
12.10.1994
İstanbulAvrupa Şampiyonası Elemeleri
5-0
11.10.1995
Reykjavik
Avrupa Şampiyonası Elemeleri
0-0
09.09.2014
Reykjavik
Avrupa Şampiyonası Elemeleri
0-3
13.10.2015
KonyaAvrupa Şampiyonası Elemeleri
1-0
09.10.2016Reykjavik
Dünya Kupası Elemeleri0-2

Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.


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