İzlanda Milli Takımı Türkiye'de

04.10.2017 21:47:42



Özel bir uçakla 21.00'da Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'na iniş yapan İzlanda Milli Takımı Cuma günü 21.45'te A Milli Takım ile karşılaşacak. 33 bin kişilik Eskişehir Yeni Stadyumu'nda yapılacak karşılaşma için milliler ise Antalya'dan Cuma günü Eskişehir'e gelecek.



Öte yandan İzlanda konvoy halinde havalimanından konaklayacağı otele geçiş yaptı.





